Η συναυλία, με τίτλο «Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό», αποτελεί συνέχεια του μεγάλου πολιτικού ανοίγματος του προηγούμενου διαστήματος.

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ διοργανώνει μεγάλη συναυλία με την Νατάσσα Μποφίλιου στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου (συγκρότημα Πατησίων) τη Δευτέρα 9 Νοέμβρη, στις 20.00, για τα 53 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου.

Τραγουδούν και παίζουν, επίσης: Ηλίας Βαμβακούσης, Βασίλης Προδρόμου, Μιχάλης Ατσάλης, Γιάννης Δάφνος.

Η συναυλία, με τίτλο «Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό», αποτελεί συνέχεια του μεγάλου πολιτικού ανοίγματος του προηγούμενου διαστήματος, καθώς και ώθηση για την προετοιμασία και μαζική συμμετοχή στον τριήμερο εορτασμό και την αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία την Τρίτη 17 Νοέμβρη.

Στη συναυλία θα ακουστούν τα «τραγούδια του αγώνα και της φωτιάς», τραγούδια μεγάλων συνθετών και ποιητών μας, γραμμένα μέσα στη φωτιά της αντιδικτατορικής πάλης, σε συνθήκες διώξεων και παρανομίας.

Τραγούδια που σαλπίζουν νέους αγώνες, που μπορούν να εμψυχώσουν για τις μάχες που δίνουμε, να βαθύνουν τη σκέψη, τον προβληματισμό, να κρατήσουν τη μνήμη ζωντανή, να κάνουν πιο πλατιά τη γνώση για την Ιστορία των αγώνων του λαού μας και να αναδείξουν το καθήκον της πάλης για την ανατροπή του άδικου καπιταλιστικού κόσμου και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού.