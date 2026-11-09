Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων και, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν το πρωί στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, όταν ακυβέρνητο απορριμματοφόρο της ΔΕΔΙΣΑ έπεσε σε τραπέζι καφετέριας τραυματίζοντας δύο άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ενώ ο οδηγός του μικρού ηλεκτροκίνητου οχήματος που εκτελεί το δρομόλογιο πόρτα - πόρτα ήταν εκτός για να περισυλλέξει απορρίμματα και το όχημα άρχισε να κινείται - άγνωστο πώς - φθάνοντας σε καφετέρια. Το όχημα έπεσε πάνω σε πελάτες που έπιναν καφέ και οι οποίοι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Οι δύο τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, σοκαρισμένος και συνελήφθη.

Προανάκριση διενεργεί το λιμεναρχείο Χανίων ενώ στο σημείο αναμένεται πραγματογνώμονας.

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Ο πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ Νίκος Ηλιάκης, σε δηλώσεις του, ανέφερε πως το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ο οδηγός είχε κατέβει από το όχημα προκειμένου να αλλάξει σακούλα σε μικρό κάδο απορριμμάτων. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα κινήθηκε ανεξέλεγκτα και παρέσυρε τα καθίσματα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων και, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται εκτός κινδύνου. Φέρουν εκδορές και θλαστικά τραύματα, ενώ υποβάλλονται στις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο οδηγός του οχήματος βρίσκεται στο Λιμεναρχείο Χανίων, όπου διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Πηγή: Zarpanews