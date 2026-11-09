Ένα νέο περιστατικό σε σχολείο του Υμηττού ανησυχεί τους γονείς για την κατάσταση των υποδομών που φιλοξενούν καθημερινά εκατοντάδες μαθητές.

Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών προκαλεί περιστατικό που σημειώθηκε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Υμηττού, όταν αποκολλήθηκε και έπεσε τμήμα τοίχου πάνω από την πόρτα αίθουσας.

Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Ευτυχώς, τη στιγμή της πτώσης δεν περνούσε κάποιο παιδί από το συγκεκριμένο σημείο και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, η Διεύθυνση του σχολείου ενημερώθηκε άμεσα, ενώ παράλληλα εστάλη επείγουσα επιστολή προς τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού, με αίτημα να πραγματοποιηθεί άμεσα έλεγχος στις αίθουσες, στους φεγγίτες και συνολικά σε ολόκληρο το σχολικό κτίριο.

Οι γονείς εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την κατάσταση των σχολικών υποδομών, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε όσα έχουν συμβεί στο 1ο Γυμνάσιο Υμηττού. Παράλληλα, ο Σύλλογος Γονέων ζητά να υπάρξει συντονισμένη και μαζική κινητοποίηση όλων των Συλλόγων Γονέων της περιοχής, προκειμένου να ασκηθεί πίεση προς τη Δημοτική Αρχή για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στις σχολικές εγκαταστάσεις.

«Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν μπορεί να περιμένει. Είναι υπόθεση όλων μας!», τονίζει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Υμηττού.

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