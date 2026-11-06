Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ η καταβολή του επιμισθίου προβλέπεται αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των προγραμμάτων ΙΒ και στα δημόσια σχολεία.

Θετική εξέλιξη για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε τμήματα Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate – ΙΒ) των ιδιωτικών σχολείων αποτελεί η εγκύκλιος οδηγία του υπουργείου Παιδείας, με την οποία ζητείται η άμεση καταβολή του προβλεπόμενου από τον νόμο επιμισθίου.

Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Γιάννης Παπαδομαρκάκης ανταποκρίθηκαν θετικά στο σχετικό αίτημα της Ομοσπονδίας και εκατοντάδων εκπαιδευτικών, εκδίδοντας οδηγία προς τα ιδιωτικά σχολεία για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 3, του Ν. 5291/2026, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε τμήματα ΙΒ δικαιούνται βασικό επιμίσθιο ύψους 120 ευρώ. Το ποσό αυξάνεται κατά 80 ευρώ, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον 24 ώρες διδασκαλίας μαθημάτων ΙΒ τον μήνα, δηλαδή έξι ώρες εβδομαδιαίως.

Η καταβολή του επιμισθίου προβλέπεται αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των προγραμμάτων ΙΒ και στα δημόσια σχολεία.

Η ΟΙΕΛΕ επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα αρκετά ιδιωτικά σχολεία που προσφέρουν προγράμματα ΙΒ δεν είχαν καταβάλει τις συγκεκριμένες πρόσθετες αποδοχές, παρά το γεγονός ότι, όπως υπογραμμίζει, το άρθρο 36 του Ν. 682/77 προβλέπει ρητά ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δικαιούνται τουλάχιστον τις αποδοχές των αντίστοιχων δημόσιων εκπαιδευτικών.

Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα προκλητική την κατάσταση, δεδομένου ότι τα δίδακτρα για τα προγράμματα ΙΒ σε ορισμένα ιδιωτικά σχολεία φτάνουν ακόμη και τις 16.000 ευρώ, ενώ οι εκπαιδευτικοί που τα στελεχώνουν δεν λαμβάνουν τις προβλεπόμενες πρόσθετες αμοιβές. Παράλληλα, χαιρετίζει την ανταπόκριση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, ζητώντας ωστόσο αυστηρότερη εποπτεία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων που παρέχουν προγράμματα ΙΒ. Όπως καταγγέλλει, σε ορισμένα σχολεία εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα συγκεκριμένα τμήματα δεν διαθέτουν καν διοριστήριο.

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Η ΟΙΕΛΕ τονίζει ότι ο αποτελεσματικός έλεγχος από την Πολιτεία, καθώς και η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και των αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διατήρηση του ποιοτικού εκπαιδευτικού προσωπικού και την ενίσχυση της ελκυστικότητας των ιδιωτικών σχολείων.

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