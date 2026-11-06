«Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές, κερδίζοντας τον κ. Τσίπρα αλλά αν καταφέρουμε να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να παίξει με τις λέξεις και να κρυφτεί πίσω από τους επιστήμονες», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε για την αλλαγή στους Ποινικούς Κώδικες, το 2019. «Όσες επιθέσεις ο ίδιος και να κάνει, ο ίδιος τις ξεκίνησε με επιχείρηση λάσπης κατά του πρωθυπουργού και με πρωτοφανή χαρακτηρισμό, κανείς δεν θα ξεχάσει τους ποινικούς κώδικες το 2019», συνέχισε.

Αναλυτικά τα όσα είπε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών:

«Οι ελληνικές σχέσεις δεν επηρεάζονται από τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ»

«Οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός σύμμαχος της χώρας και η σχέση δεν επηρεάζεται από τα αποτελέσματα των εκλογών. Έχουμε ισχυρούς δεσμούς και πολύ καλές σχέσεις με τις δύο πτέρυγες του εκεί πολιτικού συστήματος. Να συγχαρώ τους Ελληνοαμερικανούς που εξελέγησαν», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Οριζόντια η πληθωριστική κρίση, η Ελλάδα δεν είναι γαλατικό χωριό»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η πρωτοφανής πληθωριστική κρίση στον κόσμο είναι οριζόντια και η Ελλάδα δεν είναι γαλατικό χωριό. «Βιώνουμε και εμείς δύσκολη πραγματικότητα. Το δίλημμα δεν είναι αν θα βρεθεί ένας πολιτικός ή κόμμα να εξαφανίσει ένα πρόβλημα παγκόσμιο αλλά ποιος μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα. Αυτό το οποίο ζητάνε οι πολίτες είναι ρεαλιστικές λύσεις και όχι προβολές με άλλες χώρες», σημείωσε.

«Κόκκινα» δάνεια

Σε άλλο σημείο της ενημέρωσης ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη μείωση των κόκκινων δανείων και στη νέα ρύθμιση για τους συνεπείς δανειολήπτες. «Δεν είμαστε εμείς η κυβέρνηση που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας αλλά η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ», ανέφερε μεταξύ άλλων.

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«Ο Τσίπρας προσπαθεί παίξει με τις λέξεις»

Για τη συζήτηση για τους ποινικούς κώδικες το 2019, τις αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και την απάντηση που έδωσε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός στο MegaNews ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Η αλήθεια είναι ότι εδώ ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να παίξει με τις λέξεις και να κρυφτεί πίσω από τους επιστήμονες. Όσες επιθέσεις ο ίδιος και να κάνει, ο ίδιος τις ξεκίνησε με επιχείρηση λάσπης κατά του πρωθυπουργού και με πρωτοφανή χαρακτηρισμό, κανείς δεν θα ξεχάσει τους ποινικούς κώδικες το 2019. Δεν είναι αστείο όπως είπε να έχει μικρότερη ποινή κάποιος που βιάζει. Είναι πολιτική απόφαση κάθε κυβέρνησης και κάθε βουλευτή τι θα ψηφίσει. Το να ψηφίζεις λοιπόν η ανθρωποκτονία να μην έχει αποκλειστική ποινή τα ισόβια, είναι μια πολιτική απόφαση. Το μείζον του ποινικού κώδικα είναι η πολιτική στάθμιση που έκανε προσωπικά κάθε βουλευτής. Όποιος τον ψήφισε, θα τον ακολουθεί. Αν σεβόταν τις επιστημονικές εισηγήσεις είχε 4,5 χρόνια να τις φέρει και όχι να είναι το μόνο νομοσχέδιο το οποίο έφερε ενώ είχε πει ότι θα διαλύσει τη Βουλή. Και ο χρονισμός λέει πολλά. Ως προς τα κίνητρα, εμείς δεν είμαστε δικαστές. Για τα κίνητρα δεν έχουμε μιλήσει εμείς. Πολύ πριν τον κ. Γεωργιάδη έχει μιλήσει ο κ. Κοντονής, ο υπουργός Δικαιοσύνης του κ. Τσίπρα. Δεν του φταίει κανένας του κ. Τσίπρα. Ο κ. Γεωργιάδης έχει στοχοποιηθεί προσωπικά από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, λέει κάτι και έχει παραπάνω λόγο γιατί έχει βρεθεί στοχοποιημένος στη σκευωρία Novartis. Εμείς θα συνεχίσουμε να ασκούμε πολιτική κριτική, θα απαντάμε σε επιθέσεις λάσπης, δεν ποινικοποιούμε αυτές τις υποθέσεις. Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές, κερδίζοντας τον κ. Τσίπρα αλλά αν καταφέρουμε να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών».

«Φαντασιώνεται κοινωνική αναταραχή ο κ. Τσίπρας»

Ερωτηθείς για τη συνέντευξη του Α. Τσίπρα στη liberation και όσα είπε για τα γεγονότα του 2008 αλλά και όσα έγιναν το 2015, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως είναι φοβερό που ακόμα και σήμερα «φαντασιώνεται κοινωνική αναταραχή ο κ. Τσίπρας» και προσέθεσε: «Ξέρουμε πολύ καλά ότι για την Αριστερά η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία. Έχουμε εντελώς αντίθετη προσέγγιση και δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στα χρόνια αυτά. Δεν θα έχει, θεωρώ, β' γύρο - όσο κι αν κάποιοι το προσπαθούν. Ο κ. Τσίπρας μας βύθισε σε μία κρίση ενώ ήμαστε έτοιμοι να βγούμε. Πήγαμε να βγούμε από την Ευρώπη και μείναμε όχι μόνο επειδή έκανε κωλοτούμπα ο κ. Τσίπρας αλλά γιατί οι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν. Αν μείναμε οφείλεται κυρίως στους Έλληνες πολίτες που έκαναν υπομονή και γιατί οι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν. Δεν θα αλλάξει την ιστορία ο κ. Τσίπρας όσο κι αν προσπαθεί».

Απάτη με ΜΚΟ

Για την ΜΚΟ που έπαιρνε χρήματα παιδιών και τι έχει γίνει από πλευράς κρατικών ελέγχων, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως αποκαλύπτεται άλλη μία φρικιαστική ιστορία και αυτό πρέπει να πιστωθεί στην κυβέρνηση και όχι να χρεωθεί.

Navtex και ηλεκτρική διασύνδεση

Σε ερώτηση για τη Navtex για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως «το αμέσως επόμενο διάστημα εκτιμούμε ότι θα εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια και η navtex. Αίτημα για άδεια υπεβλήθη μόνο στις ελληνικές Αρχές. Το ελληνικό κράτος δεν πρόκειται να προβεί σε καμία άλλη ενέργεια, είτε ενημέρωση, είτε άδεια όπως έχει πει ο υπουργός Εξωτερικών. Είναι άλλο πράγμα η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από την εταιρεία».

Δημοσίευμα για φοροδιαφυγή και ΑΑΔΕ

Σχετικά με δημοσίευμα για υποθέσεις φοροδιαφυγής και τη λειτουργία της ΑΑΔΕ, ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε σε σχετικές ερωτήσεις- απαντήσεις από την ΑΑΔΕ. «Όπου υπάρχουν επίορκοι ή, αν κρίνει η Δικαιοσύνη, υπαίτιοι, ένοχοι στο τέλος της ημέρας, για σοβαρά ποινικά αδικήματα θα πρέπει να λογοδοτήσουν και αν κριθούν ένοχοι να πληρώσουν την ποινή που θα προβλέψει η Δικαιοσύνη. Αλλά το να ακυρώνουμε τη δουλειά και την προσφορά μιας ανεξάρτητης Αρχής, μιας υπηρεσίας, ενός σώματος ασφαλείας επειδή μπορεί να υπάρχουν -εγώ δεν το αμφισβητώ- σοβαρά στοιχεία για κάποιους, θεωρώ ότι είναι άδικο», προσέθεσε.

Δημοσίευμα για αύξηση του συντελεστή δόμηση

Σε ό,τι αφορά δημοσίευμα στα ”Νέα” για την αύξηση του συντελεστή δόμησης, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν μιλάμε για επιπλέον τετραγωνικά δόμησης και δεν μιλάμε ότι μεταφέρεται δόμηση από τον έναν δήμο στον άλλο. «Το θέμα είναι ο ζώνες υποδοχής συντελεστή. Είναι περιοχές πόλεων όπου μπορούν να μεταφερθούν τετραγωνικά από ακίνητα που δεν μπορούν να χτιστούν. Με λίγα λόγια, αν κάποιος έχει ένα νεοκλασικό κάπου και ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες, 200 τ.μ. , αν το γκρέμιζε θα έχτιζε πολυκατοικία 500 τ.μ αλλά του απαγορεύεται να το γκρεμίσει. Το κράτος του δίνει ένα τίτλο για τα 300 τ.μ που περισσεύουν τα οποία μπορεί να τα πουλήσει σε μία ψηφιακή τράπεζα γης όπου ένας άγνωστος θα τα αγοράσει σε μια περιοχή στον ίδιο δήμο. Δεν πρόκειται για πρόσθετη δόμηση. Το ΣτΕ ζήτησε μία μελέτη και κατόπιν επεξεργασίας από το δικαστήριο να βγει προεδρικό διάταγμα. Η μελέτη έχει υποδείξει περιοχές που δεν είναι παραδοσιακοί οικισμοί», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ενώ αναφέρθηκε και στα οφέλη που λέει ότι θα έχουμε το υπουργείο.

Μεταναστευτικές ροές

Για όσα ανέφερε ο Θ. Πλεύρης για αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως η Ελλάδα έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει υποδειγματικά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επίσης αναφέρθηκε στη μείωση των ροών σε σχέση με πέρσι, είπε ότι υπάρχει αυξημένη πίεση νότια της Κρήτης με πληρότητα 50% στις εκεί δομές.

«Η μεγάλη εικόνα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε σημαντικό αριθμό άρθρων του ν/σ»

Ερωτηθείς για τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, δήλωσε πως «παρά τις αντιφάσεις, εγώ κρατώ τη μεγάλη εικόνα που υπερψήφισε ένα πολύ σημαντικό αριθμό άρθρων».

Συνέδριο ΚΕΔΕ και αιτήματα δημάρχων

Για τους δημάρχους που ζητάνε παραπάνω από όσα είπε χθες ο πρωθυπουργός στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως «εμείς έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε». Σημείωσε ότι έχει αυξηθεί η ετήσια χρηματοδότηση των δήμων ενώ μίλησε αναλυτικά για τα κονδύλια για έργα υποδομής και άλλα έργα.

Για τις δηλώσεις Μπακογιάννη για τα Ίμια

Σχετικά με δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη για την κρίση των Ιμίων, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «η ελληνική κυριαρχία επί των Ιμίων είναι αδιαμφισβήτητη, δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο». Τόνισε πως το διεθνές νομικό πλαίσιο όπως διαμορφώθηκε με τη συνθήκη της Λωζάνης και των Παρισίων του '47 είναι απολύτως σαφές. «Άλλωστε η ελληνική κυριαρχία επί των Ιμίων προκύπτει ξεκάθαρα από αυτά τα διεθνή συμβατικά κείμενα καθώς και από τις ιταλοτουρκικές συμφωνίες του 1932 για την οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων μεταξύ μικρασιατικών ακτών και των Δωδεκανήσων. Η κρίση του 1996 δεν επέφερε καμία μεταβολή στο καθεστώς κυριαρχίας της Ελλάδας επί των Ιμίων. Οι τουρκικές αμφισβητήσεις δεν δημιουργούν τετελεσμένα, ούτε μεταβάλλουν το διεθνές νομικό καθεστώς», συμπλήρωσε.

Για την υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου στον ΟΗΕ

Για την υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου στον ΟΗΕ, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως είναι άλλη μία περίπτωση που κάποιοι εντός συνόρων συνωμοσιολογούντες και ένα μέρος του πολιτικού συστήματος βιάστηκε. «Καλό είναι αυτό το ερώτημα να το υποβάλλετε στους βιαστικούς ειδικά στα εθνικά θέματα. Δεν είναι όλα για αντιπολίτευση στην κυβέρνηση», υπογράμμισε.

«Η αντιπολίτευση μειώνει τους φόρους στα λόγια»

Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να μηδενιστεί ο συντελεστής φόρου στα προϊόντα περιόδου, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως ακούει και κριτική ότι ”εδώ περνάει και γιατί δεν τον κάνετε και αλλού”. «Είμαστε κυβέρνηση που είχε μειώσει 25 φόρους ΦΠΑ. Τόσους έχουμε μπορέσει να μειώσουμε. Και ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και σημαντική κίνηση που έχει συμβολισμό. Αυτός που έχει μειώσει 25, δικαιούται να έχει την αξιοπιστία ότι εφόσον υπάρχουν τα λεφτά θα συνεχίσει να το κάνει. Η αντιπολίτευση τους μειώνει στα λόγια και δεν λέει κάθε φορά αυτό που προτείνει πόσο κοστίζει. Υπάρχει και η διάσταση να περάσει στο ράφι. Εάν ήταν απεριόριστοι οι πόροι θα μειώναμε και τους άμεσους και τους έμμεσους φόρους κάθε χρόνο. Επιλέξαμε να μειώσουμε τον φόρο εισοδήματος. Δεν είναι ότι δεν θέλαμε να μειώσουμε τον ΦΠΑ», συμπλήρωσε.

Για την ψηφοφορία στον ΟΗΕ για την Κούβα

Σε ερώτηση γιατί η Ελλάδα δεν ψήφισε κατά του αμερικανικού εμπάργκο κατά της Κούβας ανέφερε ότι έχει απαντήσει το Υπουργείο Εξωτερικών. «Η Ελλάδα έχει δώσει εξετάσεις αν σέβεται ή όχι το διεθνές δίκαιο», τόνισε.

«Έχει δώσει εξηγήσεις η κ. Αυγερινοπούλου»

Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν τη βουλευτή της ΝΔ Διονυσία Αυγερινοπούλου, ο κ. Μαρινάκης απάντησε μεταξύ άλλων πως η κ. Αυγερινοπούλου έχει δώσει εξηγήσεις και δηλώνει ότι έχει χωρίσει από το 2019.

Επιθέσεις φασιστών και στάση της Αστυνομίας

Ερωτηθείς για επιθέσεις φασιστών και τη στάση της Αστυνομίας, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «όταν οι ακροαριστεροί κάνουν δολοφονικές επιθέσεις είναι απλά Παρασκευή» και προσέθεσε: «Οι εγκληματίες είναι εγκληματίες όπου και αν ανήκουν. Υπάρχει απάντηση για το τι μπορεί να απαγορεύσει η Δικαιοσύνη. Ως προς το περιστατικό στην Πάτρα, έχω ενημερωτικό από το Υπουργείο Προστασίας του πολίτη. Κάθε περιστατικό βίας, κάθε επίθεση είναι εξίσου καταδικαστέα και την αντιμετωπίζει η Αστυνομία ώστε να συλλάβει τους δράστες και η Δικαιοσύνη να τους κρίνει».

{https://www.youtube.com/watch?v=IKX86cJVmks}