Συνταξιούχοι, ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας, καθώς και νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των δικαιούχων.

Πακέτο οικονομικών ενισχύσεων ύψους άνω των 1,2 δισ. ευρώ, το οποίο αφορά περίπου 3 εκατομμύρια πολίτες, ενεργοποιεί η κυβέρνηση έως τα Χριστούγεννα, με τις πρώτες πληρωμές να ξεκινούν στα τέλη Νοεμβρίου. Συνταξιούχοι, ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας, καθώς και νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των δικαιούχων, ενώ αρκετοί μπορούν να λάβουν δύο ή ακόμη και τρεις διαφορετικές ενισχύσεις.

Ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους

Η αρχή γίνεται με την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, η οποία αυξήθηκε από τα 300 ευρώ και θα καταβληθεί εφάπαξ έως τις 27 Νοεμβρίου. Το μέτρο καλύπτει περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος και λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, καθώς και άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Επιστροφή ενοικίου και φοιτητικής κατοικίας

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ημέρα της Black Friday, προγραμματίζεται η επιστροφή ενοικίου σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά. Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο των ενοικίων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025, με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται ξεχωριστή επιστροφή έως 800 ευρώ ανά φοιτητή. Παράλληλα, εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην Περιφέρεια θα λάβουν ενίσχυση ίση με δύο μηνιαία ενοίκια, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

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Επίδομα θέρμανσης και αυξήσεις στις συντάξεις

Ακολουθεί η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης, η οποία αναμένεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου σε περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Το φετινό πλαίσιο προβλέπει αύξηση της ενίσχυσης κατά 30%, με τα συνολικά ποσά να κυμαίνονται από 100 έως 1.560 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας, τις κλιματικές συνθήκες και τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Στο πακέτο των παρεμβάσεων προστίθεται και η αύξηση των συντάξεων του 2027, η οποία αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 2,8%. Οι αυξημένες αποδοχές θα αποτυπωθούν στις συντάξεις Ιανουαρίου, που καταβάλλονται τον Δεκέμβριο.