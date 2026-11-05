Ένας Χριστουγεννιάτικος προορισμός που μπορεί να εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους.

Τα Χριστούγεννα, για πολλούς, θεωρούνται η πιο όμορφη περίοδος του χρόνου, καθώς οι πόλεις, τα χωριά και οι οικισμοί φορούν τα γιορτινά τους, και η ατμόσφαιρα σε κάθε γωνιά της χώρας γίνεται ακόμη πιο ζεστή και φιλόξενη.

Είναι μία περίοδος, κατά την οποία οι οικογένειες έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις με φόντο το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και να επισκεφθούν προορισμούς που μπορούν να εντυπωσιάσουν μικρούς και μεγάλους.

Ένας τέτοιος τόπος είναι και η Δράμα, η οποία κάθε χρόνο μεταμορφώνεται σε έναν πραγματικό χριστουγεννιάτικο προορισμό, προσελκύοντας επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Η Δράμα, βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία, και διαθέτει μία ξεχωριστή ομορφιά.

Ανάμεσα στα σημεία που αξίζει να επισκεφθεί κανείς είναι και το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας, με τις πηγές, τις μικρές λίμνες και την πλούσια βλάστηση, ενώ το κέντρο της πόλης προσφέρεται για χαλαρές βόλτες και γαστρονομικές στάσεις κάθε εποχή του χρόνου. Το χειμώνα, βέβαια, όσο ο καιρό κρυώνει, η ατμόσφαιρα γίνεται όλο και πιο ζεστή.

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Ονειρούπολη Δράμας – Ο απόλυτος Χριστουγεννιάτικος προορισμός

Ο βασικός λόγος, ωστόσο, που η Δράμα έχει καθιερωθεί ως ένας από τους δημοφιλέστερους χριστουγεννιάτικους προορισμούς είναι η περίφημη Ονειρούπολη.

Πρόκειται για μία μεγάλη Χριστουγεννιάτικη διοργάνωση, που σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε τη δράση της το 2004 και κάθε χρόνο μεταμορφώνει τον Δημοτικό Κήπο και την Πλατεία Ελευθερίας σε ένα γιορτινό χωριό που μοιάζει να έχει βγει από παραμύθι.

Η Ονειρούπολη, αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τα παιδιά, ενώ υπάρχουν και δραστηριότητες που μπορεί να απολαύσει όλη η οικογένεια, σε έναν τόπο που το πνεύμα των Χριστουγέννων υπάρχει από νωρίς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις που απευθύνονται σε επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Ξεχωριστή θέση στην Ονειρούπολη έχουν τα θεματικά σπιτάκια και τα εργαστήρια δημιουργικής απασχολήσεις, όπου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες και να γνωρίζουν από κοντά τον Άγιο Βασίλη.

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Για τη φετινή εορταστική περίοδο 2026-2027, η Ονειρούπολη αναμένεται να υποδεχθεί το κοινό από τις 4 Δεκεμβρίου 2026 έως τις 3 Ιανουαρίου 2027, δίνοντας για ακόμη μία χρονιά στη Δράμα έναν ξεχωριστό γιορτινό χαρακτήρα.