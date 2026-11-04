Δύο σημεία της Αττικής που μοιάζουν να βρίσκονται μακριά από την πρωτεύουσα.

Αν και η Αττική είναι μια από τις πιο πολυσύχναστες και πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ελλάδας, με την Αθήνα να είναι η πρωτεύουσα της χώρας και να διατηρεί πιο έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, διαθέτει μέχρι και σήμερα αρκετές φυσικές γωνιές που προσφέρονται για μικρές αποδράσεις και στιγμές χαλάρωσης μακριά από τη φασαρία της πόλης.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ορισμένα από αυτά τα σημεία αποκτούν μία διαφορετική ομορφιά, και αποτελούν ιδανικές επιλογές για όσους επιθυμούν να απομακρυνθούν έστω και για λίγο από την καθημερινότητα, χωρίς να ταξιδέψουν μακριά από την Αθήνα.

Ο καταρράκτης Βαλανάρης στο Ντράφι της Πεντέλης και το ξέφωτο της Βαρυμπόμπης, είναι δύο από εκείνα τα μέρη που ξεχωρίζουν στην Αττική και προσφέρονται για μονοήμερες εκδρομές.

Ο καταρράκτης Βαλανάρης στο Ντράφι

Μία από αυτές τις ξεχωριστές τοποθεσίες είναι ο καταρράκτης Βαλανάρης, ο οποίος βρίσκεται στο Ντράφι, στις νοτιοανατολικές πλαγιές της Πεντέλης, στην περιοχή του Πικερμίου.

Θεωρείται ένας από τους λίγους φυσικούς καταρράκτες που συνεχίζουν να κοσμούν την Αττική, με το ύψος του να φτάνει περίπου τα έξι μέτρα, σύμφωνα με πληροφορίες.

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Το τοπίο της ευρύτερης περιοχής περιβάλλεται από βραχώδεις σχηματισμούς, βλάστηση και μικρές λιμνούλες που μετά από τις πρώτες βροχές «φουσκώνουν» χαρίζοντας μια μοναδική εικόνα στο τοπίο.

Ο καταρράκτης Βαλανάρης βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 – 25 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, γεγονός που τον καθιστά την ιδανική επιλογή για μία σύντομη απόδραση. Μάλιστα, η ευρύτερη περιοχή προσφέρεται για βόλτες, με το Πικέρμι ή την Ραφήνα να βρίσκονται αρκετά κοντά και προσφέρονται για επιπλέον εξορμήσεις, χαλάρωση και φαγητό.

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Ξέφωτο Βαρυμπόμπης

Μια διαφορετική πρόταση για εξόρμηση στη φύση και μονοήμερες εκδρομές είναι το ξέφωτο Βαρυμπόμπης στους πρόποδες της Πάρνηθας, στην περιοχή των Αχαρνών. Πρόκειται για ένα σημείο μέσα στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, το οποίο έχει συνδεθεί με τις υπαίθριες εξορμήσεις των κατοίκων της Αθήνας.

Το ξέφωτο της Βαρυμπόμπης απέχει περίπου 25 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, με την πρόσβαση να γίνεται οδικώς μέσω της περιοχής των Αχαρνών, ενώ η διαδρομή απέχει περίπου 45 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας.

Η τοποθεσία προσφέρεται για να συνδυάσει κανείς την εξόρμησή του με μια ευρύτερη περιήγηση στους πρόποδες της Πάρνηθας, καθώς και με μια επίσκεψη στο ορεινό περιβάλλον του Εθνικού Δρυμού.