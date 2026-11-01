Πέντε προορισμοί που αξίζει να ανακαλύψετε μέσα στο χειμώνα.

Αν και η Ελλάδα είναι ευρέως γνωστή για τους καλοκαιρινούς της προορισμούς και τα νησιά της, τον χειμώνα η χώρα αποκτά έναν διαφορετικό χαρακτήρα, με πολλούς ορεινούς οικισμούς να αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο με χιόνι και βροχή.

Ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα, κρύβει τοπία, δάση και χωριά που αξίζει να γνωρίστε, ακόμη και αν το κρύο έχει αυξηθεί και ο χειμώνας δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο.

Πέντε προορισμοί που μπορείτε να ανακαλύψετε τον χειμώνα

1. Νυμφαίο, Φλώρινα

Το Νυμφαίο θεωρείται ένας κατεξοχήν χειμερινός προορισμός, που αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο όταν τα πρώτα χιόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Βρίσκεται στη Φλώρινα, στη Δυτική Μακεδονία και απλώνεται σε υψόμετρο περίπου 1.350 μέτρων, ενώ είναι περιτριγυρισμένο από πυκνά δάση και ξεχωρίζει για την πέτρινη αρχιτεκτονική που το χαρακτηρίζει.

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Μία βόλτα στα γραφικά σοκάκια σας βοηθά να κατανοήσετε την ομορφιά του τόπου, ενώ η απόλυτη εμπειρία κρύβεται σε ένα καλό, παραδοσιακό γεύμα δίπλα στο τζάκι.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφορά της Φλώρινας, είναι η Αρκτούρος, η γνωστή περιβαλλοντική ομάδα που δραστηριοποιείται στην προστασία της άγριας ζωής.

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2. Μέτσοβο – Ιωάννινα

Στο νομό Ιωαννίνων, στην Ήπειρο, εκεί που δεσπόζει η οροσειρά της Πίνδου φιλοξενείται το Μέτσοβο, ένας από τους πιο δημοφιλής χειμερινούς προορισμούς της Βορείου Ελλάδας.

Το Μέτσοβο, είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1.160 μέτρων και ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του, τα πέτρινα σπίτια, τα λιθόστρωτα και τις παραδοσιακές γεύσεις του τόπου, που αξίζει να δοκιμάσετε.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, το χιονισμένο τοπίο δημιουργεί μία μοναδική ατμόσφαιρα, ενώ η περιοχή προσφέρεται για χαλαρές βόλτες και φαγητό. Σε κοντινή απόσταση απλώνεται το χιονοδρομικό κέντρο του Ανηλίου, εκεί όπου μπορείτε να διασκεδάσετε με δραστηριότητες στη φύση.

3. Ζαγοροχώρια

Παραμένοντας στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στο βορειοδυτικό τμήμα του νομού Ιωαννίνων, απλώνεται το σύμπλεγμα των Ζαγοροχωρίων, που αποτελείται από 46 παραδοσιακά χωριά που ξεχωρίζουν για τη μοναδική αρχιτεκτονική και τη φυσική τους ομορφιά.

Τα πέτρινα αρχοντικά, τα λιθόστρωτα μονοπάτια και τα περίφημα τοξωτά γεφύρια δημιουργούν ένα σκηνικό που γίνεται ακόμη πιο μαγευτικό τους χειμερινούς μήνες.

Το Μικρό και Μεγάλο Πάπιγκο, το το Μονοδένδρι και το Τσεπέλοβο αποτελούν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά χωριά της περιοχής, ενώ η εντυπωσιακή χαράδρα του Βίκου προσφέρει μοναδική θέα και αξέχαστες εικόνες.

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4. Παλαιός Άγιος Αθανάσιος – Καϊμάκτσαλαν

Στον νομό Πέλλας, στην Κεντρική Μακεδονία, στους πρόποδες του όρους Βόρας και σε υψόμετρο περίπου 1.200 μέτρων, βρίσκεται ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, ένας από τους πιο αγαπημένους χειμερινούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας.

Πρόκειται για ένα παραδοσιακό χωριό που εντυπωσιάζει με τα πέτρινα σπίτια, τα γραφικά καλντερίμια και τους ξενώνες που ακολουθούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου.

Σε μικρή απόσταση βρίσκεται το χιονοδρομικό κέντρο Καϊμάκτσαλαν, το οποίο προσελκύει όσους θέλουν να γνωρίσουν το χωριό μέσα από τις χειμερινές δραστηριότητες.

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5. Λίμνη Κερκίνη

Κοντά στα σύνορα με τη Βουλαρία, στην Κεντρική Μακεδονία, στις Σέρρες, βρίσκεται η λίμνη Κερκίνη, ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ελλάδας και ένας ξεχωριστός προορισμός για μια διαφορετική χειμερινή απόδραση.

Η Κερκίνη προσφέρει ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό, όπου η ομίχλη πάνω από τα νερά της λίμνης, τα χιονισμένα γύρω βουνά και η πλούσια άγρια ζωή δημιουργούν εικόνες απαράμιλλης ομορφιάς, ενώ αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να γνωρίσουν μία διαφορετική, πιο ήρεμη και αυθεντική πλευρά του τόπου.

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