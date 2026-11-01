Μία από τις βασικές κατευθύνσεις των ερευνών αφορά το ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου.

Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 61χρονης Όλγας Βασίλιεβα στη Λεμεσό της Κύπρου. Ένας 43χρονος άνδρας από τη Συρία ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη γυναίκα, με την οποία διατηρούσε ερωτική σχέση, και υπέδειξε το πηγάδι όπου είχε αποκρύψει τη σορό της. Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου (31/10) σε πηγάδι στην περιοχή του Σαϊττά, στην ορεινή Λεμεσό. Σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, τα οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκαν από χτυπήματα με αμβλύ αντικείμενο.

Η αρχή της αποκάλυψης έγινε όταν οι γείτονες της Όλγας Βασίλιεβα αντιλήφθηκαν ότι ο σκύλος της γάβγιζε συνεχώς μέσα στο διαμέρισμα, χωρίς η ιδιοκτήτριά του να εμφανίζεται. Ο δικηγόρος και στενός φίλος της, Πάμπος Ιωάννου, ενημερώθηκε για την ασυνήθιστη κατάσταση και ανησύχησε, καθώς γνώριζε ότι η 61χρονη δεν εγκατέλειπε ποτέ το κατοικίδιό της. Στις 23 Οκτωβρίου μετέβη στο διαμέρισμα μαζί με αστυνομικούς, όπου εντόπισαν το ζώο υποσιτισμένο και χωρίς την παρουσία της γυναίκας. Ακολούθησε επικοινωνία με τον γιο της, ο οποίος ζει στη Ρωσία. Μέσα από τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, οι έρευνες άρχισαν να στρέφονται στον 43χρονο άνδρα με τον οποίο η 61χρονη διατηρούσε προσωπική σχέση.

Η φωτογραφία που οδήγησε τους αστυνομικούς στον 43χρονο

Καθοριστικό στοιχείο αποδείχθηκε μια φωτογραφία που είχε στην κατοχή του ο γιος της γυναίκας. Στην εικόνα εμφανιζόταν ο 43χρονος μαζί με τον σκύλο της μητέρας του. Παρότι ο γιος δεν γνώριζε τα στοιχεία επικοινωνίας του άνδρα, έστειλε τη φωτογραφία στον δικηγόρο, ο οποίος τη διαβίβασε στις αστυνομικές Αρχές. Το συγκεκριμένο στοιχείο, σε συνδυασμό με μαρτυρίες και άλλα ευρήματα, βοήθησε τους ανακριτές να ταυτοποιήσουν τον ύποπτο και να προχωρήσουν στη σύλληψή του, λίγο πριν αναχωρήσει από την Κύπρο. Ο 43χρονος παραδέχθηκε τελικά τη δολοφονία και οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο όπου βρισκόταν η σορός.

Τα 70.000 ευρώ και οι ύποπτες αναλήψεις

Μία από τις βασικές κατευθύνσεις των ερευνών αφορά το ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 43χρονος κατά την ανάκρισή του, είχε ζητήσει από την Όλγα Βασίλιεβα περίπου 70.000 ευρώ, ισχυριζόμενος ότι είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και χρειαζόταν τα χρήματα για αποζημίωση. Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν οι οικονομικές απαιτήσεις συνδέονται με τη δολοφονία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις πληροφορίες ότι η 61χρονη είχε πραγματοποιήσει αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών πριν από τις 21 Οκτωβρίου. Οι ανακριτές ελέγχουν τις τραπεζικές κινήσεις τόσο του θύματος όσο και του υπόπτου, επιχειρώντας να εξακριβώσουν πού κατέληξαν τα χρήματα και εάν υπήρξαν οικονομικές συναλλαγές μεταξύ τους.

Η σχέση τους και οι φόβοι της 61χρονης

Ο δικηγόρος της γυναίκας περιέγραψε την Όλγα ως έναν άνθρωπο με καλή οικονομική κατάσταση, που δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά και προσπαθούσε να στηρίξει τον σύντροφό της. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο philenews, η 61χρονη ήταν ερωτευμένη με τον 43χρονο και επιχειρούσε να τον βοηθήσει ακόμη και με προβλήματα συμπεριφοράς και ξεσπάσματα θυμού. Παράλληλα, είχε εκφράσει κατά καιρούς ανησυχίες ότι κάποιοι ενδεχομένως προσπαθούσαν να την εκμεταλλευτούν οικονομικά. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες εξετάζονται πλέον υπό το πρίσμα των οικονομικών διαφορών που διερευνώνται ως πιθανό κίνητρο της δολοφονίας.

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Το πηγάδι σε χωράφι της 61χρονης

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι η επιλογή του σημείου όπου αποκρύφθηκε η σορός. Το πηγάδι βρίσκεται σε χωράφι που ανήκε στην ίδια την Όλγα Βασίλιεβα, γεγονός που οδηγεί τους ανακριτές στην εκτίμηση ότι ο 43χρονος γνώριζε καλά την περιοχή. Οι Αρχές συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εξακριβώσουν τις μετακινήσεις του υπόπτου και τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε η σορός. Παράλληλα, ο γιος της γυναίκας αναμένεται να μεταβεί στην Κύπρο για να καταθέσει όσα γνωρίζει σχετικά με τη σχέση της μητέρας του με τον 43χρονο, αλλά και για τις οικονομικές απαιτήσεις που φέρεται να είχε προβάλει.

Αντιμέτωπος με την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης

Ο 43χρονος αντιμετωπίζει πλέον την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης, ενώ η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να αποσαφηνίσουν το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο διαπράχθηκε το έγκλημα, τις συνθήκες θανάτου και το ενδεχόμενο η δολοφονία να σχετίζεται με οικονομικές απαιτήσεις του υπόπτου. Η ομολογία και ο εντοπισμός της σορού αποτελούν σημαντικές εξελίξεις, ωστόσο παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη πριν από τον θάνατο της 61χρονης.