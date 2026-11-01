Εξετάζουν τα αίτια της τραγωδίας οι Αρχές.

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Χαλάστρα της Θεσσαλονίκης καθώς μια 80χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της το απόγευμα του Σαββάτου 31/10. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της που πάσχει από άνοια και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, καθώς φέρεται τραύματα και ο ίδιος.

Σύμφωνα με το Voria.gr η φέρεται να ήταν αυτή που βρήκε τους γονείς της και αμέσως σήμανε συναγερμός. Αστυνομικοί αντίκρυσαν νεκρή την 80χρονη, με τραύματα στο κεφάλι, ενώ στον χώρο βρισκόταν ο 90χρονος σύζυγός της, ο οποίος επίσης έφερε τραύματα στο κεφάλι και στα χέρια.

Ο υπερήλικας πάσχει από άνοια και μέχρι στιγμής δεν μπόρεσε να δώσει εξηγήσεις για τον θάνατο της συζύγου του. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στον χώρο, ενώ ο 90χρονος νοσηλεύεται υπό την επιτήρηση αστυνομικών.