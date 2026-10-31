Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες της πτώσης.

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (31/10) ένα παιδί μόλις πέντε ετών, έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος σε εμπορικό κέντρο στο κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την ασφαλή διακομιδή του ανηλίκου σε νοσοκομείο, όπως αναφέρει το parallaximag.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ, το παιδί αντιμετωπίζεται ως πολυτραυματίας, καθώς φέρει πολλαπλά τραύματα από την πτώση. Οι διασώστες που έφτασαν στο εμπορικό κέντρο του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες πριν το μεταφέρουν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου ανέλαβαν τη φροντίδα του οι γιατροί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.