Αναλυτικά όσα αναφέρει σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με αιχμηρή διάθεση και σαφείς πολιτικές αναφορές σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας τις υποθέσεις που βρέθηκαν στο επίκεντρο της επικαιρότητας την τελευταία εβδομάδα, στρέφοντας τα βέλη του προς την κυβέρνηση και προσωπικά προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να συνδυάσει την εβδομαδιαία κινηματογραφική του πρόταση με την πολιτική επικαιρότητα, χρησιμοποιώντας χιουμοριστικές αναφορές σε τρόφιμα, αλλά και λογοπαίγνια για τις υποθέσεις που απασχόλησαν τη δημόσια συζήτηση.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις υποθέσεις που συνδέονται με τον «Mr Χωριάτικο» και την Pizza Fan, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν χαρακτηριστεί στον δημόσιο διάλογο ως «απάτες του αιώνα». Με σκωπτικό τρόπο σχολίασε ότι οι αλλεπάλληλες υποθέσεις των τελευταίων επτά ετών έχουν κάνει πλέον τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό να χάνει τη βαρύτητά του.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στους αλιείς και τις επιδοτήσεις τους, αντιπαραβάλλοντας το ζήτημα με την αναφορά του πρωθυπουργού στα «μεγάλα ψάρια».

Αναλυτικά:

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«Για να δούμε τι είχαμε τη βδομάδα που πέρασε.

Μάθαμε για τον Mr Χωριάτικο, την Pizza Fan και για υποθέσεις που χαρακτηρίστηκαν ως και η απάτη του αιώνα.

Βέβαια με τόσες απάτες του αιώνα τα τελευταία 7 χρόνια, στο τέλος δεν θα μας φτάνουν οι αιώνες. Ο κ. Μητσοτάκης ωστόσο, μπορεί να στέρησε τις επιδοτήσεις από τους ψαράδες, αίφνης όμως ανακάλυψε τα μεγάλα ψάρια.

Η ταινία που σας προτείνω λοιπόν αυτήν την εβδομάδα είναι μία από τις πιο ξεκαρδιστικές του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου, «Φωνάζει ο Κλέφτης» του Γιάννη Δαλιανίδη με τον ανεπανάληπτο Ντίνο Ηλιόπουλο.

Καλή θέαση».

{https://www.facebook.com/reel/1671664628002275}