«Φανταστείτε τι περιμένει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία» αν η κυβέρνηση εξασφαλίσει τρίτη τετραετία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, καλώντας την ΕΛΑΣ να συγκροτήσει τον αντίπαλο πόλο στη Νέα Δημοκρατία.

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για τις διευκολύνσεις που ετοίμαζε προς τα funds μέσω του νομοσχεδίου Πιερρακάκη, αλλά και για τη στάση της αστυνομίας απέναντι στην αντιφασιστική συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης, αλλά και συνολικά στην ανοχή που δείχνει απέναντι στον Ηλία Κασιδιάρη, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Ηλιούπολη, στη συνάντησή του με μέλη και φίλους της ΕΛΑΣ.

Ο πρώην πρωθυπουργίας, παράλληλα, έθεσε ως στόχο τη συγκρότηση μιας ισχυρής προοδευτικής παράταξης που θα διεκδικήσει τη διακυβέρνηση, στέλνοντας μήνυμα ότι η πολιτική αλλαγή πρέπει να συνοδευτεί από ριζική αλλαγή πολιτικής.

«Πήγαν να περάσουν νύχτα τη ρύθμιση για τα funds»

Όπως ήταν αναμενόμενο, στο επίκεντρο της ομιλίας Τσίπρα βρέθηκε η ρύθμιση για τους πλειστηριασμούς και τις εξώσεις, την οποία κατήγγειλε ως «κυβερνητική απόπειρα να δοθούν πρόσθετα όπλα στους servicers και στα funds απέναντι στους δανειολήπτες».

Όπως είπε, η κυβέρνηση επιχείρησε, μέσω του υπουργείου Οικονομικών, να επιτρέψει πλειστηριασμούς και εξώσεις χωρίς δικαστική απόφαση, με βάση το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ δανειολήπτη και πιστωτή. Καταλόγισε, μάλιστα, στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Κυριάκο Πιερρακάκη προσπάθεια να περάσουν τη ρύθμιση χωρίς να υπάρξει δημόσια συζήτηση.

«Πήγε να το περάσει νύχτα, με μια τροπολογία να μην τον πάρει κανένας χαμπάρι», είπε χαρακτηριστικά.

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«Μήνυμα για τη δύναμη της αλληλεγγύης»

Ο Αλέξης Τσίπρας συνέδεσε την απόσυρση του άρθρου 23 με τις αντιδράσεις για την υπόθεση ηλικιωμένης γυναίκας με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη. Όπως υποστήριξε, το κύμα αλληλεγγύης που εκδηλώθηκε φόβισε την κυβέρνηση και την υποχρέωσε να υποχωρήσει.

«Αυτό είναι ένα μήνυμα για τη δύναμη που μπορεί να έχει το κίνημα των πολιτών, το κίνημα της αλληλεγγύης», υπογράμμισε. Έσπευσε, ωστόσο, να προσθέσει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη συνιστά και προειδοποίηση για την επόμενη ημέρα, καθώς απέδωσε την κυβερνητική υποχώρηση στον φόβο του πολιτικού κόστους ενόψει εκλογών.

«Φανταστείτε, αυτή η κυβέρνηση, με όλα όσα έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα, τα 7 αυτά χρόνια, σε λίγους μήνες να πάρει και μια τρίτη τετραετία. Φανταστείτε τι περιμένει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, περιέγραψε την ύπαρξη της ΕΛΑΣ «ως αγώνα κοινωνικής προσφοράς», επιμένοντας ότι η δυναμική της εκλογικής νίκης πρέπει να προκύψει μέσα από την κοινωνία και τη στήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Μήνυμα σε Μητσοτάκη για τους νεοναζί και ο «μπούλης Κασιδιάρης»

Το δεύτερο σημείο στο οποίο εστιάσε κατά τη σύντομη τοποθέτηση του, αφορούσε την επιστροφή που επιχειρούν οι νεοναζί, μετά την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη. Με αφορμή την εκδήλωση-πρόκληση που πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απέδωσε προσωπικές ευθύνες στον πρωθυπουργό.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι πρόκειται για πρόσωπο που καταδικάστηκε για τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση και όχι για τις ιδέες του.

Κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση επέτρεψε την εκδήλωση την ημέρα της αντιφασιστικής επετείου και έστειλε τα ΜΑΤ εναντίον πολιτών που διαδήλωναν.

«Δεν θα ανεχθούμε μια στάση μεροληπτική της κυβέρνησης απέναντι στους εγκληματίες, στους νεοναζί και στους φασίστες», τόνισε, ζητώντας την προστασία των δημοκρατικών πολιτών.

Η παρέμβασή του περιλάμβανε αιχμές και προς τα Μέσα Ενημέρωσης και τις δημοσκοπικές εταιρείες, κρούοντας τον κίνδυνο για την κανονικοποίηση της ακροδεξιάς βίας μέσω της υπερβολικής προβολής της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους εκπαιδευτικούς, καλώντας τους να αντιμετωπίσουν τον φασισμό με τη γνώση της ιστορίας, την κριτική σκέψη και την καλλιέργεια δημοκρατικών ιδεωδών.

«Μην επιτρέψετε να φωλιάσει στις σχολικές αίθουσες το αυγό του φιδιού», σημείωσε.

Δεσμεύτηκε, επίσης, ότι η ΕΛΑΣ θα αποτελέσει ανάχωμα απέναντι στον φασισμό, ώστε οι γειτονιές να μην αφεθούν ξανά στα τάγματα εφόδου. «Το χρωστάμε απέναντι στον Παύλο Φύσσα, στον Λουκμάν, απέναντι στη νέα γενιά, απέναντι στο μέλλον», υπογράμμισε.

Αντίπαλος πόλος στη ΝΔ

Πέντε μήνες μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε ως επόμενο βήμα τη συγκρότηση οργανώσεων στις γειτονιές, στους δήμους και στους χώρους εργασίας και σπουδών. Μετά την πρώτη περίοδο διαδικτυακής παρουσίας, όπως είπε, ήρθε η ώρα της φυσικής παρουσίας δίπλα στους πολίτες, για να ακούσει η νέα παράταξη τις ανάγκες τους και να δουλέψει μαζί τους.

Ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι μια δύναμη που θα μπορεί να νικήσει τη δεξιά στις επόμενες εκλογές, αποκλείοντας τον ρόλο συμπληρώματος ή μετεκλογικού στηρίγματος της ΝΔ.

«Όχι μια δύναμη διαχείρισης, όχι μια δύναμη συνδιαχείρισης», ανέφερε, περιγράφοντας την ΕΛΑΣ ως τον αντίπαλο πόλο στην κυβερνητική παράταξη.

Συνέδεσε, τέλος, την ακρίβεια και τη διεύρυνση των ανισοτήτων με τη διαφθορά, αντιπαραβάλλοντας την Ελλάδα του μόχθου, της δημιουργίας και της εντιμότητας με εκείνη που, όπως κατήγγειλε, επωφελείται από κρατικές πλάτες και επιδοτήσεις.

Κλείνοντας, κάλεσε τα μέλη και τους φίλους της ΕΛΑΣ να μεταφέρουν τη δράση της στους δρόμους και στους κοινωνικούς αγώνες, με στόχο «αυτός να είναι ο τελευταίος χειμώνας με κυβέρνηση ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη στον τόπο μας».

Στον χώρο της εκδήλωσης βρέθηκαν ο Διονύσης Τεμπονέρας και ο Γιώργος Βασιλειάδης. Ενώ μια μόλις ημέρα μετά την παραίτηση του από την βουλευτική έδρα και την εγγραφή του ως μέλος της ΕΛΑΣ, ο Μίλτος Ζαμπάρας εδωσε το παρών στη συνάντηση φίλων της Συμπαράταξης στην Ηλιούπολη.

Παρόντες ήταν και οι Διονύσης Καλαματιανός και Συμεών Κεδίκογλου, οι οποίοι παραιτήθηκαν πρόσφατα από τις βουλευτικές τους έδρες στην Ηλεία και την Εύβοια, αντίστοιχα.