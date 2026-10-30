Το σχόλιο της δημοσιογράφου για την έκρηξη στην Πλάκα και η αποκάλυψη για τη δική της οικογένεια.

Μία προσωπική αποκάλυψη έκανε η Σία Κοσιώνη, το απόγευμα της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, εξηγώντας ότι η έκρηξη στην Πλάκα θα μπορούσε να είχε οδηγήσει και τη δική της οικογένεια σε τραγωδία.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου, υποδέχθηκε τη συνάδελφό του στο πλατό με σκοπό να τοποθετηθεί επί του θέματος, όταν η ίδια, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Θέλω να πω δύο πράγματα, επιστρατεύοντας και εγώ όλη μου την ψυχραιμία για ένα θέμα, που το λέω πρώτη φορά δημοσίως, θα μπορούσε να έχει οδηγήσει και τη δική μου οικογένεια σε μία τραγωδία».

Η αποκάλυψη της Σίας Κοσιώνη στον αέρα του ΑΝΤ1

Ο Νίκος Χατζηνικολάου εκείνη τη στιγμή, ανέτρεξε στο πρόσφατο παρελθόν, αποκαλύπτοντας ότι όταν είχε συμβεί η έκρηξη, η Σία Κοσιώνη του το είχε αναφέρει εμφανώς επηρεασμένη από το περιστατικό.

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στις συγκυρίες που σημειώθηκαν εκείνη την ημέρα με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύσει τελικά η οικογένειά της:

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«Από ένα ευτυχές παιχνίδι της τύχης δεν συνέβη αυτό. Και ταράζομαι και αυτή τη στιγμή που το συζητάμε… Επιστρατεύω όλη μου τη δημοσιογραφική ψυχραιμία για να προσεγγίσω αυτό το θέμα… Θα περνούσε και το σχολικό του δικού μου παιδιού τη συγκεκριμένη ώρα από το συγκεκριμένο σημείο. Έτυχε εκείνη την ημέρα να πάω εγώ στο σχολείο επειδή ήμουν καλεσμένη σε πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1. Από καθαρή τύχη. Και γι’ αυτό το σχολικό δεν πέρασε την συγκεκριμένη ώρα από το σημείο και άρα δεν ήταν και τα άλλα παιδιά που είναι μέσα στο σχολικό…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmic7cvb51zt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κλείνοντας, η Σία Κοσιώνη αναφέρθηκε στο συμβάν, αφήνοντας το δικό της δημοσιογραφικό σχόλιο για το περιστατικό.