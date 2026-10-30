Προκάλεσαν δυστύχημα το οποίο κόστισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους πολυκατοικίας στην Πλάκα.

Ενώπιoν εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 3 συλληφθέντες για την φονική έκρηξη στην Πλάκα που οδήγησε στον θάνατο 6 ανθρώπους.

Οι άνδρες συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης καθώς από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αποδείχθηκε πως έκλεψαν σωληνώσεις χαλκού από την μοιραία πολυκατοικία με αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή και στη συνέχεια έκρηξη.

Καρέ καρέ η κλοπή στην Πλάκα μέσα από φωτογραφίες

Φωτογραφίες ντοκουμέντο από το σημείο, αποδεικνύουν καρέ – καρέ την δράση τους, 5,5 ώρες πριν την φονική έκρηξη στην Πλάκα, στις 21 Σεπτεμβρίου.

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Όπως φαίνεται από τις κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, οι δράστες (2 Έλληνες και ένας Αλβανός) ηλικίας 34, 37 και 55 ετών, προσεγγίζουν το κτίριο στην Πλάκα, στις 2 τα ξημερώματα. Έχουν ήδη ξηλώσει τον σωλήνα χαλκού, τον έχουν τοποθετήσει σε καρότσι και στη συνέχεια απομακρύνονται, κοιτάζοντας δεξιά και αριστερά για να διαπιστώσουν αν έχουν γίνει αντιληπτοί από περαστικούς.

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Μετά την κλοπή του σωλήνα, ξεκίνησε και η σταδιακή διαρροή του φυσικού αερίου με αποτέλεσμα το πρωί της ίδιας ημέρας να σημειωθεί η έκρηξη και να χάσουν τη ζωή τους τα δύο ζευγάρια Αμερικανών και οι δύο ηλικιωμένοι.

Οι 3 άνδρες εν τέλει συνελήφθησαν και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιων εισαγγελέα.

Η δράση τους και οι έρευνες 34 ημερών κάτω από άκρα μυστικότητα

Οι 3 συλληφθέντες φαίνεται να είχαν μετατρέψει σε «επάγγελμα» την κλοπή χαλκού. Την ίδια ημέρα φέρονται να είχαν «χτυπήσει» και άλλους χώρους από την Ομόνοια μέχρι τον Άγιο Ιωάννη, στον Νέο Κόσμο.

Ο 34χρονος, έχει συλληφθεί πάνω από 20 φορές και οι άλλοι πάνω από 15 φορές για σειρά αδικημάτων όπως κλοπές, ληστείες, όπλα και ναρκωτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δίωξη σε βάρος τους, αναμένεται να αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και κατά συναυτουργία, θανατηφόρα έκρηξη με δόλο και εμπρησμό.

Σχετικά με τις έρευνες, το βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξαν τα εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ, αποδεικνύει πως η έκρηξη φαίνεται να καταγράφεται σχεδόν ταυτόχρονα στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ συνέλεξαν το ρολόι και προχώρησαν σε ανασύνθεση του χώρου, εντοπίζοντας φωτογραφία με την εικόνα του ρολογιού πριν την έκρηξη.

Στη συνέχεια το τμήμα του σωλήνα που εντόπισαν να έχει σπάσει εστάλη στο εργαστήριο μεταλλογνωσίας του τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τεχνική ανάλυση.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι η θραύση αποδίδεται σε μηχανική καταπόνηση, εφελκυσμός δηλαδή, που σημαίνει ότι οι δράστες το τράβηξαν με δύναμη για να το αποκόψουν.

Στο σημείο αυτό, εκτιμάται ότι υπήρξε η διαρροή του αερίου.

Οι ειδικοί εκτιμούν, επίσης, ότι το χρονικό διάστημα των περίπου πεντέμισι ωρών μεταξύ της εισόδου των φερόμενων ως δραστών στο κτίριο και της έκρηξης ήταν επαρκές για τη συσσώρευση μεγάλης ποσότητας αερίου στον κλειστό χώρο του κλιμακοστασίου και στους υπόλοιπους χώρους.