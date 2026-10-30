Στη φυλακή και ο πρώην συνδικαλιστής της ΔΕΗ Ρίζος Ρίζος. Προφυλακιστέοι μέχρι στιγμής ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και άλλοι έξι συγκατηγορούμενοί του. Σήμερα ολοκληρώνεται ο κύκλος των απολογιών.

Ο «μαραθώνιος» των απολογιών για την υπόθεση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής στην αλυσίδα φούρνων « Το Χωριάτικο», συνεχίζεται σήμερα με τους υπόλοιπους 29 κατηγορουμένους να οδηγούνται σε τρεις ανακριτές για να δώσουν εξηγήσεις.

Προφυλακιστέος και ο συνδικαλιστής Ρίζος Ρίζος

Η χθεσινή ανακριτική διαδικασία διήρκεσε μέχρι αργά τη νύχτα, με τελευταίο τον πρώην συνδικαλιστή της ΔΕΗ Ρίζο Ρίζο ο οποίος φέρεται ως βασικός συνεργάτης του ιδιοκτήτη της εταιρείας. Μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα , ο κ. Ρίζος κρίθηκε προφυλακιστέος, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προφυλακισθέντων στους 7. Ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο 57χρονος ιδιοκτήτης του «Χωριάτικου» ο οποίος ισχυρίστηκε πως για αυτόν η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και σε καμία περίπτωση απάτη, όπως του καταλογίζει το σε βάρος του κατηγορητήριο.

Ελεύθερος ο γιος του ιδιοκτήτη της εταιρείας

Αντίθετα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και εγγυοδοσία 20.000 ευρώ, αφέθηκε ο γιος του ιδιοκτήτη της εταιρείας, ο οποίος αρνήθηκε τις σε βάρος του κατηγορίες. «Δεν έχω εμπλοκή σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ή συμπεριφορά. Ουδέποτε αναμείχθηκα ουσιαστικά στην διοίκηση ή διαχείριση των εταιρειών, ούτε είχα οποιαδήποτε πραγματική εμπλοκή στην διαχείριση ακινήτων. Την πλήρη και αποκλειστική ουσιαστική διαχείριση των εταιρειών ασκούσε ο πατέρας μου, Άγγελος Γιαννακόπουλος, ενώ εγώ δεν ασκούσα πραγματικά διοικητικά καθήκοντα, ούτε είχα οποιονδήποτε ενεργό ρόλο στη λειτουργία τους» φέρεται να υποστήριξε ο γιος του επιχειρηματία στον ανακριτή. Στο απολογητικό του υπόμνημα μάλιστα υποστήριξε πως η επαγγελματική του δραστηριότητα περιοριζόταν αποκλειστικά στην εργασία του ως αρτοποιού και ζαχαροπλάστη σε επιχειρήσεις συμφερόντων του πατέρα του. «Δεν συμμετείχα στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, δεν ασκούσα πραγματική διοίκηση ή έλεγχο και δεν είχα ουσιαστική γνώση ή ανάμειξη στα λοιπά εταιρικά ζητήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σήμερα στους τρεις ανακριτές που έχουν οριστεί θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 29 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο αρχιλογιστής της Ρόδου.