Πριν την ύψωση της σημαίας στο πλοίο, ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν.

Ο Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, θα βρεθεί σήμερα στη πόλη Λοριάν, στα ναυπηγεία της Naval Group, για την ύψωση της ελληνικής σημαίας δεύτερη φρεγάτα FDI (Μπελαρά), «Νέαρχος».

Πρόκειται για τη δεύτερη σύγχρονη φρεγάτα του τύπου, μετά την ένταξης της πρώτης FDI «Κίμων» στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ακολουθεί εντός του έτους η τρίτη FDI «Φορμίων» και ακολούθως η τέταρτη FDI «Θεμιστοκλής».

Πριν από την ύψωση της ελληνικής σημαίας στο πλοίο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν.

Στο περιθώριο της διμερούς συνάντησης στο επίκεντρο θα βρεθούν θέματα αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας, θέματα περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Πιο αναλυτικά, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

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