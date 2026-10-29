Ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί επίσης με την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας.

Στην Λοριάν της Γαλλίας θα μεταβεί την Παρασκευή (30/10) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα συμμετάσχει στην τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας (14:30 ώρα Ελλάδος) στη δεύτερη φρεγάτα Belharra «Νέαρχος», με την οποία σηματοδοτείται η επίσημη ένταξή της στο Πολεμικό Ναυτικό.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί με την Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν, στις 13:30 (ώρα Ελλάδος) κατά την οποία θα συζητηθούν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Εν συνεχεία, οι δύο υπουργοί θα προβούν σε κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στην συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.