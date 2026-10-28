Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Μήνυμα για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου απηύθυνε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τιμώντας τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Ελλάδας και υπερασπίστηκαν την πατρίδα απέναντι στην ιταλική εισβολή του 1940.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τη διαχρονική σημασία του ιστορικού «ΟΧΙ», επισημαίνοντας ότι, 86 χρόνια μετά, εξακολουθεί να εκφράζει την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού να αντιστέκεται σε κάθε απειλή κατά της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Αναλυτικά:

«28η Οκτωβρίου: Ημέρα μνήμης και απόδοσης τιμής σε όσους υπερασπίσθηκαν την Ελευθερία.

86 χρόνια μετά, το «ΟΧΙ» παραμένει σύμβολο της αποφασιστικότητας του ελληνικού λαού να το επαναδιατυπώσει, απέναντι σε κάθε επιβουλή κατά της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Πατρίδας μας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/nikosdendias/status/2115337837658747336}