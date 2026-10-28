Μαθητές και μαθήτριες από σχολεία της πρωτεύουσας παρελαύνουν μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων.

Με εορταστική διάθεση και έντονο το στοιχείο της εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας η μαθητική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Μαθητές και μαθήτριες από σχολεία της πρωτεύουσας παρήλασαν μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων, κρατώντας ψηλά τις ελληνικές σημαίες και τιμώντας την ιστορική επέτειο του «ΟΧΙ».

Οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος ντύθηκαν στα γαλανόλευκα, ενώ πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε στο σημείο για να παρακολουθήσει την παρέλαση και να χειροκροτήσει τους μαθητές που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις μνήμης για το έπος του 1940.

Η φετινή παρέλαση έγινε υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, καθώς, παρά τη συννεφιά, δεν καταγράφηκαν βροχοπτώσεις που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης.

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Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Πριν από την έναρξη της μαθητικής παρέλασης πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ως ελάχιστος φόρος τιμής σε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.

Στην τελετή συμμετείχαν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και του Κοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και άλλοι πολιτικοί εκπρόσωποι.

Ακολούθησε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου, σε μια συμβολική στιγμή που ανέδειξε το ιστορικό και επετειακό μήνυμα της ημέρας.

Το μήνυμα της ιστορικής επετείου

Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημερομηνίες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, καθώς σηματοδοτεί την άρνηση της Ελλάδας στο ιταλικό τελεσίγραφο το 1940 και την είσοδο της χώρας στον πόλεμο.

Οι σημερινές εκδηλώσεις υπενθυμίζουν τη σημασία της αντίστασης, της εθνικής ενότητας και της υπεράσπισης της ελευθερίας. Μέσα από τη συμμετοχή τους στις παρελάσεις, οι νεότερες γενιές τιμούν τη μνήμη των ανθρώπων που αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία της χώρας και διατηρούν ζωντανή την ιστορική παρακαταθήκη του έπους του 1940.

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