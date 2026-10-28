Σε ανακοίνωση για την τραγωδία μετά τη σύγκρουση τρένων στην Ισπανία ο σιδηροδρομικός φορέας Iryo δήλωσε ότι το τρένο του χτυπήθηκε από πίσω «για λόγους που παραμένουν άγνωστοι».

Ο φορέας εκμετάλλευσης δήλωσε ότι «συνεργάζεται στενά» με την Renfe, τον διαχειριστή της ισπανικής σιδηροδρομικής υποδομής Adif και τις «αρμόδιες αρχές» για να προσδιορίσει την αιτία της συντριβής.

Επιβεβαίωσε ότι όλα τα δρομολόγιά της από τον σταθμό Atocha της Μαδρίτης με κατεύθυνση τον νότιο σιδηροδρομικό διάδρομο υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας έχουν ακυρωθεί, χωρίς να έχει εκτιμηθεί χρόνος επανέναρξης.

«Η iryo εκφράζει τη βαθύτατη λύπη της για το ατύχημα που συνέβη σήμερα, 28 Οκτωβρίου, κοντά στην Urda, το οποίο επηρέασε ένα από τα τρένα υψηλής ταχύτητάς μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέχρι στιγμής, η υπηρεσία 6076 της iryo, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη - Σεβίλλη, αναχώρησε το πρωί από τον σταθμό προέλευσης στις 7:54 π.μ. με 147 επιβάτες, 3 μέλη πληρώματος, 1 barista και 1 μηχανοδηγό επιβaίνοντες. Στις 8:48 π.μ., και για λόγους που παραμένουν άγνωστοι, δέχθηκε χτύπημα στο πίσω μέρος από ένα τρένο σειράς 103 της Renfe, κοντά στην Urda (Τολέδο), στο χιλιομετρικό σημείο (PK) 118. Η iryo έχει ενεργοποιήσει όλα τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και συνεργάζεται στενά με την Adif, τη Renfe και τις αρμόδιες αρχές για να διαλευκάνει τα αίτια και να διαχειριστεί την κατάσταση με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

{https://x.com/iryo_eu/status/2115430048765280495}

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Η εταιρεία θα ήθελε να ευχαριστήσει για τη συνεργασία όλους τους εμπλεκομένους. Αυτή τη στιγμή, η απόλυτη προτεραιότητα της iryo είναι οι πληγέντες και ολόκληρη η ομάδα της εταιρείας αφιερώνει όλες τις προσπάθειές της στη διαχείριση του ατυχήματος.

Η iryo έχει ενεργοποιήσει τηλέφωνο βοήθειας για επιβάτες και συγγενείς, το οποίο είναι διαθέσιμο στο 900 001 403, και παραμένει στη διάθεση όλων για να προσφέρει την απαιτούμενη υποστήριξη. Όλα τα δρομολόγιά μας με αναχώρηση από τον σταθμό Madrid-Puerta de Atocha και προορισμό τον Νότιο Διάδρομο (Corredor Sur) έχουν ακυρωθεί, χωρίς πρόβλεψη αποκατάστασης της κυκλοφορίας. Η εταιρεία έχει ενεργοποιήσει δωρεάν αλλαγές και ακυρώσεις εισιτηρίων για τους επιβάτες και τα επηρεαζόμενα άτομα. Η iryo θα συνεχίσει να ενημερώνει σχετικά με τις εξελίξεις, καθώς θα διατίθενται νέες πληροφορίες» αναφέρει η ανακοίνωση.