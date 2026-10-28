Θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει σε διεθνείς συζητήσεις με επίκεντρο την ασφάλεια και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Μέγαρο Μαξίμου.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 10:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας), ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η συζήτηση θα έχει θέμα «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια».

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 12:30 τοπική ώρα (18:30 ώρα Ελλάδας), ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε συζήτηση με τον επικεφαλής του International Institute for Strategic Studies (IISS), Μπάστιαν Γκίγκεριχ.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του IISS Manama Dialogue 2026, διεθνούς φόρουμ που διοργανώνεται στο Μπαχρέιν και επικεντρώνεται σε ζητήματα στρατηγικής, άμυνας και περιφερειακής ασφάλειας.