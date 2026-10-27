Η ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα.

Το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, έγινε γνωστή μία δυσάρεστη είδηση, καθώς ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσω ανάρτησής του στα social media, ανακοίνωσε ότι έφυγε από τη ζωή το ηθοποιός Αλέξης Σταυράκης.

Ο Αλέξης Σταυράκης, φαίνεται πως συμμετείχε σε πληθώρα θεατρικών παραστάσεων, αναλαμβάνοντας να φέρει εις πέρας ξεχωριστούς ρόλους τόσο στην Επίδαυρο όσο και στο Εθνικό Θέατρο.

Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Δραματική Σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου, ενώ τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τον Σπύρο Μπιμπίλα, είχε επιλέξει να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Στην ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφέρει: «Αντίο Αλέξη!

Ένας, σπουδαίος ηθοποιός μας που λάμπρυνε το θέατρο μας, με, σπουδαίους ρόλους, στην Επίδαυρο και στο Εθνικό Θέατρο, που είχε αποτραβηχτεί αρκετά χρόνια, έφυγε από την ζωή.

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Είχα την τύχη να έχουμε τελειώσει την ίδια σχολή την Δραματική Σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου. Αντίο Αλέξη Σταυράκη! Σ’ ευχαριστούμε για όσα έδωσες στην τέχνη μας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Σταυράκης είχε έντονη θεατρική παρουσία, κυρίως κατά τη δεκαετία του 1980. Ενδεικτικά, το 1987, φαίνεται πως υποδύθηκε τον Τειρεσία στον «Οιδίποδα Τύραννο».

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