Εκλογές στο Ισραήλ: Ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής- Έτοιμος να καταγγείλει νοθεία ο Νετανιάχου αν δεν εκλεγεί

Το κόμμα Λικούντ με επικεφαλής τον Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ήδη ότι θα καταγγείλει τις εκλογές στο Ισραήλ, από τα εκλογικά κέντρα σε αραβικές πόλεις, στην περίπτωση που δεν επανεκελεγεί.
Το κόμμα του Νετανιάχου φέρεται να προετοιμάζεται, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα να εγείρει ενστάσεις για γυναίκες που προσέρχονται να ψηφίσουν έχοντας το πρόσωπό τους πλήρως καλυμμένο, καθώς και για καταγγελίες ότι σε ορισμένα εκλογικά τμήματα ισχύουν διαχωρισμένες ώρες ψηφοφορίας για άνδρες και γυναίκες. Φέρεται να έχει ήδη στείλει αρκετές χιλιάδες κομματικά στελέχη για να «επιτηρήσουν» τα εκλογικά κέντρα σε περιοχές με αραβική πλειοψηφία.
Βασικός του αντίπαλος του Νετανιάχου είναι ο Γκαντί Αϊζενκότ, πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αναδείχθηκε στην καρδιά του ισραηλινού κατεστημένου, ενώ έχει καταβάλει και προσωπικό τίμημα, καθώς ο γιος του και δύο ανίψια του σκοτώθηκαν στις μάχες στη Γάζα το 2024. Αν και στερείται τη χαρισματικότητα του Νετανιάχου, ο Αϊζενκότ έχει μετατρέψει το στοιχείο αυτό σε προεκλογικό του όπλο, προβάλλοντας τον εαυτό του ως το ακριβώς αντίθετο του σημερινού πρωθυπουργού – κάτι που αντικατοπτρίζεται ακόμη και στο όνομα του νέου του κόμματος, Yashar («Εντιμότητα»).
{https://x.com/HormuzLetter/status/2115078032268706270}
Την ίδια ώρα, η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις κρίσιμες εκλογές του Ισραήλ έφτασε 55,7% μέχρι της 4 μ.μ. Αντίστοιχα το 2022 την ίδια ώρα η συμμετοχή ήταν στο 47,5%. Στις 2 μ.μ ήταν στο 44.9% σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Πρόκειται για την υψηλότερη συμμετοχή που έχει καταγραφεί τουλάχιστον από 1973.
Τα exit polls αναμένεται να ανακοινωθεούν στις 22:00 ενώ οι πρώτες ασφαλείς ενδείξεις από την καταμέτρηση των πραγματικών ψηφοδελτίων αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες.
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LIVE
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Τέσσερις συλλήψεις για τα επεισόδια στο εκλογικό κέντρο17:45:12
Τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν μετά από το επεισόδιο σε εκλογικό κέντρο στην βεδουίνικη πόλη Ραχάτ ενώ νωρίτερα υπήρξαν αναφορές για μασκοφόρους, οι οποίοι κινούνταν στην πόλη πάνω σε άλογα και καμήλες, κρατώντας πολιτικές σημαίες και παίζοντας δυνατή μουσική.
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Βίαιες συγκρούσεις σε εκλογικό κέντρο (Βίντεο)17:40:17
Βίαιες συγκρούσεις σε εκλογικό κέντρο στο Ραχάτ μεταξύ εποίκων και Παλαιστινίων.
{https://x.com/AmitSegal/status/2115077119214514186}
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Καταγγελίες από την αντιπολίτευση κατά του Νετανιάχου περί «εκλογικής νοθείας»17:38:07
Το κόμμα του Άιζενκοτ κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι δημιουργεί το κατάλληλο έδαφος για να καταγγείλει την εκλογική διαδικασία.
«Ο Νετανιάχου είναι σε πανικό. Πρέπει να ξεπεράσουμε το Λικούντ και με διαφορά. Μόνο τότε δεν θα υπάρχει χώρος να αμφισβητήσουν τις εκλογές» αναφέρει το κόμμα Γιασάρ.
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Πόρτα - πόρτα το κάλεσμα στην κάλπη (Βίντεο)17:34:29
Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ, από τους πιο σκληροπυρηνικούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, πήγε με το επιτελείο του πόρτα - πόρτα για να καλέσει τους Ισραηλινούς στις κάλπες.
{https://x.com/itamarbengvir/status/2115095927824556052}
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Υπό βροχή οι εκλογές17:29:35
Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν το νότιο Ισραήλ, αποκλείοντας την κύρια είσοδο προς τη νοτιότερη πόλη, το Εϊλάτ ενώ βροχή σημειώνεται επίσης στο κέντρο της χώρας. Νωρίτερα καταιγίδες έπληξαν και την Ιερουσαλήμ.
{https://x.com/moshe_nayes/status/2115083648122736770}
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Το κόμμα Νετανιάχου θα καταγγείλει τις εκλογές αν δεν επανεκλεγεί17:26:40
Σύμφωνα με αναφορές του Channel 12, το Λικούντ συγκεντρώνει ήδη καταγγελίες και ετοιμάζεται να κάνει επίσημη αναφορά για νοθεία στις αραβικές κοινότητες.
Το κόμμα του Νετανιάχου φέρεται να προετοιμάζεται, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα να εγείρει ενστάσεις για γυναίκες που προσέρχονται να ψηφίσουν έχοντας το πρόσωπό τους πλήρως καλυμμένο, καθώς και για καταγγελίες ότι σε ορισμένα εκλογικά τμήματα ισχύουν διαχωρισμένες ώρες ψηφοφορίας για άνδρες και γυναίκες. Σε αυτό το πλαίσιο, φέρεται να έχει ήδη στείλει αρκετές χιλιάδες κομματικά στελέχη για να «επιτηρήσουν» τα εκλογικά κέντρα σε περιοχές με αραβική πλειοψηφία.
{https://x.com/HormuzLetter/status/2115078032268706270}
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Σε πανικό οι υποστηρικτές του Νετανιάχου17:24:01
Υποψήφιοι της δεξιάς συμμετέχουν σύμφωνα με τα ισραηλινά Μέσα στην εκστρατεία εκφοβισμού, εν μέσω αναφορών για πρωτοφανή προσέλευση Αράβων ψηφοφόρων, καλώντας τους υποστηρικτές τους να προσέλθουν στις κάλπες.
Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος «Θρησκευτικός Σιωνισμός», έγραψε στο X: «Πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δεξιά» και ανέφερε ότι η προσέλευση των Αράβων ψηφοφόρων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 53 ετών και προέτρεψε τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν μόνο κόμματα που θα ξεπεράσουν το εκλογικό όριο του 3,25%.
{https://x.com/bezalelsm/status/2115073366633722256}
Ο πρόεδρος του κόμματος Σας, Αριέ Ντερί, ανάρτησε επίσης ένα βίντεο στο X, όπου αναφέρει πως «Δεν πρόκειται για εκφοβισμό, αλλά μια πραγματική κατάσταση, που όμοιά της δεν θυμάμαι να έχω ξαναζήσει. Τεράστια ποσοστά συμμετοχής στην αριστερά και στους Άραβες. Εδώ υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για ολόκληρη την ιουδαϊκή κοινότητα στη χώρα! Πηγαίνετε Βγείτε να ψηφίσετε αμέσως!».
{https://x.com/ariyederi/status/2115085650231730484}
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Οι βασικοί αντίπαλοι17:23:39
Ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, βρίσκεται στο τιμόνι του Ισραήλ τα 19 από τα τελευταία 30 χρόνια, ηγούμενος εσχάτως ενός ακροδεξιού κυβερνητικού σχεδιασμού. Διεκδικεί εκ νέου την εξουσία έχοντας τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, σε μια μάχη που έχει τόσο προσωπικό όσο και πολιτικό χαρακτήρα: η εκκρεμής δίκη του για διαφθορά σημαίνει ότι μια ενδεχόμενη απώλεια της εξουσίας αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο φυλάκισής του.
Βασικός του αντίπαλος είναι ο Γκαντί Αϊζενκότ, πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και σχεδόν νεοεισερχόμενος στην πολιτική. Γόνος ταπεινής οικογένειας Μαροκινών μεταναστών, ο Αϊζενκότ αναδείχθηκε στην καρδιά του ισραηλινού κατεστημένου, ενώ έχει καταβάλει και προσωπικό τίμημα, καθώς ο γιος του και δύο ανίψια του σκοτώθηκαν στις μάχες στη Γάζα το 2024.
Αν και στερείται τη χαρισματικότητα του Νετανιάχου, ο Αϊζενκότ έχει μετατρέψει το στοιχείο αυτό σε προεκλογικό του όπλο, προβάλλοντας τον εαυτό του ως το ακριβώς αντίθετο του σημερινού πρωθυπουργού – κάτι που αντικατοπτρίζεται ακόμη και στο όνομα του νέου του κόμματος, Yashar («Εντιμότητα»).
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Σαρωτικά ποσοστά συμμετοχής17:21:33
Ο Dean Livne, που εκτελεί καθήκοντα γενικού διευθυντή της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, ανακοίνωσε το ποσοστό συμμετοχής- ρεκόρ, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 38,9% που είχε καταγραφεί την ίδια ώρα στις εκλογές του 2022.
{https://x.com/FredSchillo/status/2115095604288176391}
Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής για τη συγκεκριμένη ώρα από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή των στοιχείων ανά ώρα το 1973, με περισσότερα από τρία εκατομμύρια πολίτες να έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα. Το προηγούμενο ρεκόρ για τις 2 μ.μ. είχε σημειωθεί το 1988, με ποσοστό κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από αυτό του 2026. «Έχουμε ξεπεράσει όλα τα ρεκόρ που τηρεί η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Δεν έχει υπάρξει ξανά τέτοια συμμετοχή ψηφοφόρων σε εθνικό επίπεδο από το 1973», δήλωσε ο Dean Livne.
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Σκληρή μάχη για τον σχηματισμό κυβέρνησης17:20:14
Περίπου 7,3 εκατομμύρια Ισραηλινοί έχουν δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη της 26ης Κνεσέτ. Τα τελευταία στοιχεία των δημοσκοπίσεων δείχνουν ωστόσο μία σκληρή μάχη ανάμεσα στο ακροδεξιό κόμμα του Νετανιάχου μαζί με τα υπερορθόδοξα κόμματα και τον αντίπαλό του Γκάντι Άιζενκοτ, που ηγείται του κόμματος Γιασάρ.
Αν και η αντιπολίτευση φαίνεται πως έχει περισσότερες πιθανότητες για κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ο βαθύς διχασμός ανάμεσα τους επικεφαλής των κομμάτων, ειδικά σε ό,τι αφορά στη συνεργασία με τα αραβικά κόμματα, θα μπορούσε να εμποδίσει την μετατροπή των ψήφων σε εκλογικό πλεονέκτημα για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού.
Τα εβραϊκά κόμματα της αντιπολίτευσης είναι δύσκολο να συγκεντρώσουν αυτοδυναμία από μόνα τους, όμως στην πλειονότητά τους απορρίπτουν το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τα παλαιστινιακά κόμματα. Από την πλευρά τους, οι παλαιστίνιοι πολιτικοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να παρέχουν ψήφο ανοχής σε μια κυβέρνηση μειοψηφίας των εβραϊκών κομμάτων, προκειμένου να ανατραπεί ο ακροδεξιός συνασπισμός του Νετανιάχου.
Στο Ισραήλ έχουν κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι επιλέγουν κόμμα και όχι απευθείας τον πρωθυπουργό.
{https://x.com/netanyahu/status/2115035090082222566}
Η κυβέρνηση αντλεί την εξουσία της από το κοινοβούλιο και θα πρέπει να διατηρεί την εμπιστοσύνη του για να παραμείνει στην εξουσία. Οι κοινοβουλευτικές έδρες κατανέμονται αναλογικά με το ποσοστό ψήφων που συγκεντρώνει κάθε κόμμα. Στο Ισραήλ, οι ψηφοφόροι επιλέγουν μια κομματική λίστα αντί για κάποιον μεμονωμένο υποψήφιο, και οι 120 έδρες στην Κνεσέτ κατανέμονται αναλόγως.
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Ο Νετανιάχου έστειλε μήνυμα από δημαρχείο, παραβιάζοοντας την εκλογική νομοθεσία17:18:19
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε ένα βίντεο που γυρίστηκε εντός του Δημαρχείου της Μπατ Γιαμ, παρά το γεγονός ότι η εκλογική νομοθεσία απαγορεύει ρητά τη χρήση δημόσιας περιουσίας για πολιτική προεκλογική εκστρατεία.
Στο βίντεο, ο Νετανιάχου προτρέπει τους υποστηρικτές του κόμματός του Λικούντ να προσέλθουν στις κάλπες, δηλώνοντας ότι τα αραβικά κόμματα «έχουν ανεβάσει τη συμμετοχή των ψηφοφόρων τους σε επίπεδα-ρεκόρ, όπως και η Αριστερά. Ο κίνδυνος είναι πραγματικός».
{https://x.com/netanyahu/status/2115038633484841394}
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Νετανιάχου: Ψηφίστε τώρα!17:13:31
Με αναρτήσεις του ο Νετανιάχου καλεί όλους να μεταβούν στα εκλογικά κέντρα.
{https://x.com/netanyahu/status/2115087801830035534}
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Στον τάφο του γιου του ο Άιζενκοτ17:12:08
Ο βασικός αντίπαλος του Νετανιάχου, Γκάντι Άιζενκοτ πριν ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα επισκέφθηκε τον τάφο του γιου του που σκοτώθηκε σε μάχες με τη Χαμάς.
{https://x.com/gadi_eisenkot/status/2115089280913510661}
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Ιστορική συμμετοχή - 55,7% μέχρι τις 4 μμ17:09:13
H συμμετοχή των ψηφοφόρων στις κρίσιμες εκλογές του Ισραήλ έφτασε 55,7% μέχρι της 4 μ.μ. Αντίστοιχα το 2022 την ίδια ώρα η συμμετοχή ήταν στο 47,5%.
Στις 2 μ.μ ήταν στο 44.9% σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Πρόκειται για την υψηλότερη συμμετοχή που έχει καταγραφεί τουλάχιστον από 1973.