Εκλογές στο Ισραήλ: Ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής- Έτοιμος να καταγγείλει νοθεία ο Νετανιάχου αν δεν εκλεγεί

Μέχρι το μεσημέρι, στις εκλογές στο Ισραήλ είχε καταγραφεί η υψηλότερη συμμετοχή τουλάχιστον από 1973.

Το κόμμα Λικούντ με επικεφαλής τον Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ήδη ότι θα καταγγείλει τις εκλογές στο Ισραήλ, από τα εκλογικά κέντρα σε αραβικές πόλεις, στην περίπτωση που δεν επανεκελεγεί.

Το κόμμα του Νετανιάχου φέρεται να προετοιμάζεται, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα να εγείρει ενστάσεις για γυναίκες που προσέρχονται να ψηφίσουν έχοντας το πρόσωπό τους πλήρως καλυμμένο, καθώς και για καταγγελίες ότι σε ορισμένα εκλογικά τμήματα ισχύουν διαχωρισμένες ώρες ψηφοφορίας για άνδρες και γυναίκες. Φέρεται να έχει ήδη στείλει αρκετές χιλιάδες κομματικά στελέχη για να «επιτηρήσουν» τα εκλογικά κέντρα σε περιοχές με αραβική πλειοψηφία.

Βασικός του αντίπαλος του Νετανιάχου είναι ο Γκαντί Αϊζενκότ, πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αναδείχθηκε στην καρδιά του ισραηλινού κατεστημένου, ενώ έχει καταβάλει και προσωπικό τίμημα, καθώς ο γιος του και δύο ανίψια του σκοτώθηκαν στις μάχες στη Γάζα το 2024. Αν και στερείται τη χαρισματικότητα του Νετανιάχου, ο Αϊζενκότ έχει μετατρέψει το στοιχείο αυτό σε προεκλογικό του όπλο, προβάλλοντας τον εαυτό του ως το ακριβώς αντίθετο του σημερινού πρωθυπουργού – κάτι που αντικατοπτρίζεται ακόμη και στο όνομα του νέου του κόμματος, Yashar («Εντιμότητα»).

{https://x.com/HormuzLetter/status/2115078032268706270}

Την ίδια ώρα, η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις κρίσιμες εκλογές του Ισραήλ έφτασε 55,7% μέχρι της 4 μ.μ. Αντίστοιχα το 2022 την ίδια ώρα η συμμετοχή ήταν στο 47,5%. Στις 2 μ.μ ήταν στο 44.9% σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Πρόκειται για την υψηλότερη συμμετοχή που έχει καταγραφεί τουλάχιστον από 1973.

Τα exit polls αναμένεται να ανακοινωθεούν στις 22:00 ενώ οι πρώτες ασφαλείς ενδείξεις από την καταμέτρηση των πραγματικών ψηφοδελτίων αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες.

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