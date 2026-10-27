«Τα δισεκατομμύρια αυτά θα τα στερηθεί η ελληνική κοινωνία από τα νοσοκομεία, τα σχολεία, το κοινωνικό κράτος, την πρόνοια. Προφανώς για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι «λεπτομέρειες».»

Η Νέα Αριστερά επιτίθεται στην ΕΛΑΣ για τις δηλώσεις της Μαριζέτας Αντωνοπούλο αναφορικά με τις αμυντικές δαπάνες και τις εξοπλιστικές συμφωνίες της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Όπως σημειώνεται «είπε σήμερα πως οι Έλληνες πολίτες «καλά κάνουν» και πληρώνουν τα χρήματα που καταβάλλει η χώρα μας για αμυντικούς εξοπλισμούς. Και όλα αυτά την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δεσμεύσει την Ελλάδα σε πολύχρονης εξοπλιστικά προγράμματα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων προς το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.»

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά «τα δισεκατομμύρια αυτά θα τα στερηθεί η ελληνική κοινωνία από τα νοσοκομεία, τα σχολεία, το κοινωνικό κράτος, την πρόνοια. Προφανώς για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όλα αυτά είναι «λεπτομέρειες». Αποδεικνύεται μάλιστα πως δεν ήταν καθόλου τυχαία η διαβεβαίωση του επικεφαλής της ΕΛΑΣ στην ΔΕΘ πως θα αγόραζε οπλικά συστήματα από τη γενοκτονική κυβέρνηση του Ισραήλ.»

Καταλήγοντας τονίζεται ότι «δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω για να βεβαιώσει κανείς πως το αρχηγικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει πάρει διαζύγιο με την Αριστερά και τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειονότητας της ελληνικής κοινωνίας.»