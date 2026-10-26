«Δεν μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να απαιτεί από την κοινωνία να ξεχνά όσα κάνει η κυβέρνησή του από Δευτέρα μέχρι Σάββατο», τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Αν υπήρχε πρωτάθλημα αυτοαποθέωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα σήκωνε το κύπελλο κάθε Κυριακή», αναφέρει η Νέα Αριστερά σχολιάζοντας τη χθεσινή ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Στην χθεσινή κυριακάτικη ανασκόπηση πρόσθεσε τις συλλήψεις για τη φοροδιαφυγή στη Pizza Fan και μας ενημέρωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι τα «μεγάλα ψάρια». Σε λίγο θα ζητήσει και συγχαρητήρια επειδή οι ελεγκτικοί και οι δικαστικοί μηχανισμοί έκαναν τη δουλειά τους, πολλά χρόνια αφού οι παρανομούντες έβγαζαν εκατομμύρια από τη φοροδιαφυγή», συνεχίζει η Πατησίων και συμπληρώνει: «Η επισήμανση του πρωθυπουργού για τα «μεγάλα ψάρια» δεν είναι όμως αθώα. Την περασμένη Παρασκευή μιλώντας στα Βριλήσσια πρόσθεσε ότι την κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρουν τα «μικρά ψάρια», εννοώντας τις μικρότερες επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν, καταπατούν εργασιακά δικαιώματα, τους εργαζόμενους τους σε μαύρη ή υποδηλωμένη εργασία. Φαίνεται ότι μ’ αυτό τον τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να κλείσει το μάτι και να δώσει σήμα πως θα ελεγχθεί -τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές- μια κατηγορία επιχειρηματιών - ψηφοφόρων του που τον εγκαταλείπουν μπροστά στην δυσπραγία που προκαλεί η οικονομική του πολιτική.

Η διερεύνηση της φοροδιαφυγής είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους, όχι προσωπικό επίτευγμα του πρωθυπουργού ούτε μέσο διαπραγμάτευσης για εκλογικούς σκοπούς.

Στην υπόθεση του μπάσκετ, μάλιστα, ξέχασε ορισμένες βασικές λεπτομέρειες. Ο Λευτέρης Αυγενάκης παρουσίαζε την «αθλητική μεταρρύθμιση» ως επιλογή του Μαξίμου και του ίδιου του πρωθυπουργού. Οι αλλαγές αυτές άνοιξαν τον δρόμο για την εκλογή του Βαγγέλη Λιόλιου στην ηγεσία της ΕΟΚ, για την οποία η ΝΔ πανηγύριζε δημόσια.

Ανάλογη είναι και η παρουσίαση των συλλογικών συμβάσεων. Ο πρωθυπουργός μιλά για 161 συμφωνίες, χωρίς να αναφέρει ότι οι 144 είναι επιχειρησιακές, μόλις 10 κλαδικές και 6 ομοιοεπαγγελματικές. Μετρά τις συμβάσεις αλλα δεν μας λέει πόσοι εργαζόμενοι καλύπτονται. Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να κατατάσσει την Ελλάδα στις χώρες με τη χαμηλότερη κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ».

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Καταλήγοντας η Νέα Αριστερά σημειώνει: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάθε δικαίωμα να συγχαίρει τον εαυτό του κάθε Κυριακή. Δεν μπορεί, όμως, να απαιτεί από την κοινωνία να ξεχνά όσα κάνει η κυβέρνησή του από Δευτέρα μέχρι Σάββατο».