«Με τόσα λεφτά θα μπορεί να αποφύγει τα λεωφορεία», σημειώνει με δηκτικό τρόπο η Νέα Αριστερά.

«Η αποκάλυψη της «Εφημερίδας των Συντακτών», σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Πιερίας της ΝΔ, Σπύρος Κουλκουδίνας, πήρε ευρωπαϊκή επιδότηση 200.000 ευρώ, εγείρει μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα για την κυβέρνηση και το κόμμα του», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Την ώρα που χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλείονται από ευρωπαϊκά προγράμματα και οδηγούνται σε μαρασμό, η προσωπική ΙΚΕ του γαλάζιου βουλευτή έλαβε το 2023 τεράστια ενίσχυση από το πρόγραμμα CLLD/LEADER, προκειμένου να αναπτύξει τουριστική επιχείρηση ενοικίασης σκαφών και μάλιστα από πόρους που προορίζονταν κυρίως για την στήριξη της αλιείας.

Με άλλα λόγια, οι αρμόδιοι φορείς του δημοσίου ενέκριναν την επιχειρηματική δραστηριότητα του βουλευτής Πιερίας της ΝΔ, προφανώς στερώντας την αντίστοιχη χρηματοδότηση από άλλους επαγγελματίες.

Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο πολιτικά προκλητικό, αν θυμηθεί κανείς ότι μόλις πριν λίγες εβδομάδες ο Σπύρος Κουλκουδίνας έλεγε στους πολίτες πως αν δεν έχουν 10 ευρώ να πληρώσουν για βενζίνη για να μεταβούν στην εργασία τους, τότε να πάρουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς».

Καταλήγοντας η Πατησίων σημειώνει: «Με τόσα ευρωπαϊκά λεφτά, ο κ. Κουλκουδίνας μπορεί να νιώθει σίγουρος πως δεν θα χρειαστεί ποτέ να μπει σε λεωφορείο.

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Καλούμε τους αρμόδιους φορείς, που ενέκριναν τα επιχειρηματικά σχέδια και την επιδότηση στον βουλευτή της ΝΔ, να γνωστοποιήσουν άμεσα τα κριτήρια και τις σχετικές αποφάσεις».