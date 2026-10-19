«Να διερευνηθούν από ανεξάρτητους φορείς οι συνθήκες θανάτου 12 μεταναστών σε Λέσβο και Σάμο», ζητά η Νέα Αριστερά.

«Τα αίτια και οι συνθήκες των δύο πολύνεκρων δυστυχημάτων πρέπει να διερευνηθούν άμεσα από ανεξάρτητους φορείς», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά για τα δυο ναυάγια σε Λέσβο και Σάμο, τα οποίο προκάλεσαν τον θάνατο 12 ανθρώπων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Δύο νέα πολύνεκρα ναυάγια συνέβησαν χτες το βράδυ, ένα νότια των ακτών της Λέσβου, που προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων μεταξύ των οποίων και ενός βρέφους, και ένα βόρεια της Σάμου, στο οποίο έχασαν τη ζωή του ακόμα έξι άνθρωποι.

Στο τραγικό συμβάν στη Λέσβο εμπλέκεται σκάφος του Λιμενικού, με την ηγεσία του να ισχυρίζεται ότι το σκάφος που μετέφερε τους μετανάστες προσέκρουσε πάνω του. Στο δεύτερο δυστύχημα το Λιμενικό υποστηρίζει πως το πλοιάριο των μεταναστών ανετράπη μετά από «απότομο ελιγμό».

Οι περιγραφές της ηγεσίας του Λιμενικού προκαλούν πολλαπλά ερωτηματικά και αμφιβολίες για τις πραγματικές συνθήκες των δυο ναυαγίων, που οδήγησαν στο θάνατο τους 12 ανθρώπους.

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Τα δύο ναυάγια έρχονται, δε, λίγους μήνες μετά τον θάνατο 15 μεταναστών στα ανοικτά της Χίου τον Φεβρουάριο του 2026. Σκάφος του Λιμενικού είχε εμβολίσει το πλοιάριο των μεταναστών και το Λιμενικό είχε επιχειρήσει να παρουσιάσει τα γεγονότα με τρόπο που αθώωνε τα στελέχη του. Το πόρισμα για το συγκεκριμένο πολύνεκρο ναυάγιο δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό.

Η πολιτική της κυβέρνησης περί «μηδενικής ανοχής στη μετανάστευση» και οι επιχειρήσεις «επαναπροώθησης» (pushbacks) του Λιμενικού σκορπούν το θάνατο στις θάλασσες του Αιγαίου.

Τα αίτια και οι συνθήκες των δύο πολύνεκρων δυστυχημάτων πρέπει να διερευνηθούν άμεσα από ανεξάρτητους φορείς. Το Λιμενικό πρέπει να απαντήσει εάν τα δυο σκάφη του Λιμενικού έφεραν πάνω τους τις απαραίτητες κάμερες και, εάν ναι, να δώσει στους ερευνητές το απαραίτητο υλικό».

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