Αναγνωρίστηκε και συνελήφθη ένας 37χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος συγκαταλέγεται στους διασωθέντες και φέρεται ως ο διακινητής των υπόλοιπων αλλοδαπών.

Έξι αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος, ανασύρθηκαν νεκροί από τη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγριελιάς Λέσβου, έπειτα από σύγκρουση ταχύπλοου που μετέφερε αλλοδαπούς με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Συγκρούστηκε με σκάφος του λιμενικού μετά από καταδίωξη

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης, όταν το ταχύπλοο πραγματοποιούσε ελιγμούς στην προσπάθειά του να διαφύγει, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με την πλώρη στην αριστερή πλευρά του σκάφους του λιμενικού.

Από τη σύγκρουση φέρεται να έπεσαν στη θάλασσα ορισμένοι από τους επιβαίνοντες, ενώ ακόμη οκτώ άτομα διασώθηκαν. Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση 3,5 ναυτικών μιλίων νότια της Αγριελιάς Λέσβου.

Αμέσως κινητοποιήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διασώθηκαν οκτώ άτομα, τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά, ενώ εντοπίστηκαν νεκροί στη θαλάσσια περιοχή ακόμη έξι αλλοδαποί, τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος.

Οι οκτώ διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη. Σύμφωνα με δηλώσεις των διασωθέντων στις λιμενικές αρχές, δεν υπάρχουν αγνοούμενοι.

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Συνελλήφθη 37χρονος Τούρκος

Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης, ένα παράκτιο περιπολικό, τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στην περιοχή κατευθύνθηκε και ιδιωτικό σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προανάκρισης, αναγνωρίστηκε και συνελήφθη ένας 37χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος συγκαταλέγεται στους διασωθέντες και φέρεται ως ο διακινητής των υπόλοιπων αλλοδαπών. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.