Εκτός από τους συγγενείς στην προγραμματισμένη λίστα των μαρτύρων βρίσκονται και τραυματίες-επιζήσαντες της σύγκρουσης.

Για έβδομη εβδομάδα συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν δύο συνεδριάσεις και οι μάρτυρες που αναμένεται να καταθέσουν ανέρχονται σε 12.

Εκτός από τους συγγενείς στην προγραμματισμένη λίστα των μαρτύρων βρίσκονται και τραυματίες-επιζήσαντες της σύγκρουσης. Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσαν τέσσερις μάρτυρες που ταξίδευαν στο τρίτο βαγόνι του Intercity. Οι μάρτυρες κατέθεσαν για τις πρώτες στιγμές μετά την σύγκρουση, την προσπάθεια τους να βγουν από το βαγόνι, την ανάρρωσή τους και το ψυχολογικό κυρίως τραύμα που φέρουν ακόμη και σήμερα. Οι ερωτήσεις της προέδρου αφορούσαν κυρίως στο αν αντιλήφθηκαν κάποια στάση της αμαξοστοιχίας μετά την αναχώρηση της από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας και αν μύριζαν κάποια ιδιαίτερη μυρωδιά μετά την σύγκρουση. Όλοι οι μάρτυρες κατέθεσαν πως δεν αντιλήφθηκαν κάποια στάση. Ένας μάρτυρας ανέφερε την μυρωδιά του “καμένου σιδήρου” και μια άλλη μάρτυρας πως γενικά μύριζε “καμένο”.

Σήμερα είναι επίσης προγραμματισμένη η συνέχεια της εξέτασης του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένις, από την συνήγορό του, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο κ. Ρούτσι ολοκλήρωσε την κατάθεσή του την προηγούμενη Τετάρτη και στη συνέχεια δέχτηκε ερωτήσεις από την κα Κωνσταντοπούλου.

Να σημειωθεί πως απομένουν 23 συνεδριάσεις πριν την διακοπή των Χριστουγέννων. Η τελευταία συνεδρίαση του 2026 με βάση τις ημερομηνίες που ανακοίνωσε η πρόεδρος την προηγούμενη εβδομάδα είναι η 16η Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ HellenicTrain, ΡΑΣ και υπουργείο Μεταφορών . Οι 33 από τους 36 κατηγορούνται για την επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων,

β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και

γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού. H συγκεκριμένη κακουργηματική πράξη επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.