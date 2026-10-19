Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ.

Με καλές καιρικές συνθήκες και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου. Από τα μέσα της εβδομάδας, ωστόσο, το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει, καθώς θα κάνουν την εμφάνισή τους βροχές και πιθανές καταιγίδες. Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ.

Τη Δευτέρα (19/10) ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται κυρίως στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, στα ορεινά και στη νότια νησιωτική Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν κατά τόπους τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και την Τρίτη, καθώς ο καιρός θα παραμείνει ήπιος και κατά βάση αίθριος, χωρίς σημαντικές μεταβολές στη θερμοκρασία.

Πότε αλλάζει ο καιρός

Από την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή μεταβολή, με τις νεφώσεις να πυκνώνουν και να εκδηλώνονται τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

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Η αλλαγή θα γίνει πιο αισθητή από την Πέμπτη, όταν ένα νέο σύστημα θα επηρεάσει αρχικά τη δυτική Ελλάδα, φέρνοντας βροχοπτώσεις και νοτιάδες, με χαρακτηριστικά φθινοπωρινής διαταραχής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την Παρασκευή το σύστημα αναμένεται να κινηθεί προς περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκταση και την ένταση των φαινομένων.

Όπως επισημάνθηκε από μετεωρολόγο της κρατικής τηλεόρασης, τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα δεν έχουν ξεκαθαρίσει εάν η διαταραχή θα συνοδευτεί από αξιόλογες βροχοπτώσεις ή εάν θα περάσει πιο γρήγορα, προκαλώντας περιορισμένα φαινόμενα.

Η εικόνα αναμένεται να αποσαφηνιστεί τις επόμενες ημέρες, με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία να δείχνουν την πορεία του συστήματος και την ένταση της κακοκαιρίας.