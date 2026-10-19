Σύμφωνα με το ΥΕΝ το ταχύπλοο συγκρούστηκε με την πλώρη του στην αριστερή πλευρά του πλωτού του Λιμενικού.

Τραγωδία με 6 μετανάστες νεκρούς, μεταξύ αυτών και ενός βρέφους ανοιχτά της Μυτιλήνης. Σύμφωνα με το ΥΕΝ, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) στη θαλάσσια περιοχή 3,5νμ νότια της Αγριλιάς στη Μυτιλήνη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς συγκρούστηκε με την πλώρη του στην αριστερή πλευρά του πλωτού του Λιμενικού σκάφους και από την σύγκρουση ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους 6 άτομα. Πρόκειται για 4 άνδρες, 1 γυναίκα και ένα βρέφος. Επίσης διασώθηκαν 8 επιβαίνοντες, 4 άνδρες, 2 γυναίκες και 2 παιδιά, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης. Κάποιοι φέρουν απλές εκδορές, ενώ άλλοι έχουν σπάσει διάφορα σημεία στο σώμα τους.

Στην περιοχή βρίσκονται ένα πλοίο ανοικτής θάλασσας, 1 πλωτό περιπολικό του ΛΣ, 3 ακόμη σκάφη του Λιμενικού και 1 ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Στην περιοχή μεταβαίνει και ιδιωτικό σκάφος με διασώστες.