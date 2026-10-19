Την Τρίτη 20/10 οι φοιτητές κατασκηνώνουν ξανά στο Σύνταγμα και διοργανώνουν μεγάλη συναυλία και την Τετάρτη 21/10 συμμετέχουν μαζικά με του μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς στο μεγάλο συλλαλητήριο στις 12:00 στα Προπύλαια.

Κύμα οργής και διαδηλώσεις συγκλονίζουν τις τελευταίες εβδομάδες την Ισπανία και τη Γαλλία, ενώ έχουν πλέον επεκταθεί στην Ιταλία και την Πορτογαλία, με επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, εμπρησμούς στο Μιλάνο και τη δημιουργία καταυλισμού με σκηνές στη Λισαβόνα το Σαββατοκύριακο.

Βασικό στοιχείο παραμένει η ακρίβεια και η στεγαστική κρίση, ενώ στην Ελλάδα κινητοποίησεις ετοιμάζουν μαθητές και φοιτητές τις επόμενες μέρες. Την Τρίτη 20/10 οι φοιτητές κατασκηνώνουν ξανά στο Σύνταγμα και διοργανώνουν μεγάλη συναυλία και την Τετάρτη 21/10 συμμετέχουν μαζικά με τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς στο μεγάλο συλλαλητήριο στις 12:00 στα Προπύλαια.

Η ελληνική αντίδραση και ο φόβος των διαδηλώσεων

Τα άγρια επεισόδια στη Γαλλία αξιοποιούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε μία προσπάθεια να ξεκαθαρίσουν ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να γίνει Παρίσι η Αθήνα.

Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν σιγά - σιγά και στην Ελλάδα, με επίκεντρο το στεγαστικό, για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν συμβολικά φοιτητές στήνοντας σκηνές στο Σύνταγμα. Το υπόβαθρο των διαμαρτυριών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι άλλωστε κοινό, καθώς οι νέοι δεν βλέπουν προοπτική λόγω της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και των περικοπών σε δημόσια παιδεία, υγεία και κοινωνικό κράτος.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, έδωσε «γραμμή» στο Χ, για τα επεισόδια στη Γαλλία: «Αλλά ας τα βλέπουν όσοι εδώ επενδύουν στην πολιτική αστάθεια και στο χάος! Λίγο χρειάζεται μία χώρα για να πέσει τελικά».

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Ο κ. Γεωργιάδης συνέχισε ανεβάζοντας εικόνα από τις διαδηλώσεις στη Γαλλία, γράφοντας: «Τί παρατηρείτε; Ούτε μια Γαλλική Σημαία. Μόνον Παλαιστίνη….η Ευρώπη στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας της».

Έκανε επίσης λόγο για «αριστερή τρέλα και υποκρισία», επειδή όπως υποστήριξε: «Την ίδια μέρα που αποθεώνουν όσους σπάνε καίνε και λεηλατούν τα καταστήματα, τις εκκλησίες και τα Δημόσια κτίρια στην Γαλλία, ενοχλήθηκαν επειδή με είδαν να φωνάζω με νεολαίους της ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα ένα από τα πιο γνωστά συνθήματα της Δ.Α.Π στα Πανεπιστήμια. Αν όμως πετάγαμε μολότοφ και καίγαμε περιουσίες θα τους άρεσε. Παιδιά πάρτε το απόφαση η γνώμη των αριστερών για μένα δεν με νοιάζει καθόλου!»

Ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υποστήριξε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι: «Κάποιοι επιχειρούν να μεταφέρουν και στη χώρα μας εικόνες βίας και καταστροφών που βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία».

Συνέχισε λέγοντας πως: «Η Ελλάδα, όμως, έχει αφήσει πίσω της τις σκοτεινές εποχές όπου το κέντρο της Αθήνας και το Σύνταγμα γίνονταν συχνά πεδίο επεισοδίων και καταστροφών και δεν πρόκειται να επιτρέψει την επιστροφή σε αυτές τις συνθήκες”. Και δήλωσε ότι: “Αυτή την κοινωνική ηρεμία και την κοινωνική ειρήνη την έχουμε κατακτήσει ως Ελλάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε την πατρίδα μας να γίνει όπως οι δρόμοι των Παρισίων».