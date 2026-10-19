Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν στις 04:45 και στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις.

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στα Διαβατά της Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν στις 04:45 και στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες και 6 οχήματα ενώ ο δήμος Δέλτα συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά αυτή την ώρα έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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