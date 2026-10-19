Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα σημείωσε άνοδο, ξεπερνώντας το 10%, που αποτελεί το επιδημικό κατώφλι και σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, η θετικότητα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.

Νωρίτερα από άλλες χρονιές ξεκίνησε η επιδημία της γρίπης στην Ελλάδα. Η γρίπη σαρώνει στη χώρα μας από τα μέσα Οκτωβρίου και ο εμβολιασμός έρχεται νωρίτερα.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ, την τελευταία εβδομάδα ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από επιπλοκές της γρίπης, ενώ τρία επιβεβαιωμένα περιστατικά νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Η πρόωρη έναρξη του εποχικού κύματος δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Στις ΗΠΑ και στην Αγγλία, κρούσματα καταγράφονται ήδη από τον Σεπτέμβριο, με σταδιακή αύξηση έκτοτε. Αντίθετα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), προς το παρόν δεν καταγράφεται αντίστοιχη εικόνα ευρείας ανόδου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα σημείωσε άνοδο, ξεπερνώντας το 10%, που αποτελεί το επιδημικό κατώφλι και σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, η θετικότητα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.

Μέχρι σήμερα, οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες μεταβολές. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 27 νέες εισαγωγές λόγω γρίπης, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσης, καταγράφηκαν τρία νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ κι ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη τύπου Α.

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Τι ισχύει με το εμβόλιο για τη γρίπη

Το εμβόλιο για τη γρίπη χρειάζεται 2 εβδομάδες για να δράσει.

Επομένως, ο εμβολιασμός δεν προσφέρει άμεση κάλυψη, αλλά χρειάζεται να προηγείται της περιόδου αυξημένης κυκλοφορίας του ιού. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι ειδικοί επιμένουν να μην αναβάλλεται, ιδίως από όσους διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών.

Ποια είναι τα συμπτώματα της γρίπης;

Τα συμπτώματα της γρίπης συνήθως ξεκινούν απότομα και περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, πόνους των μυών και των αρθρώσεων, πονοκέφαλο, έντονη κόπωση, καταρροή, πονόλαιμο, βήχα (συνήθως ξηρό). Τα παιδιά μπορεί να παρουσιάζουν συμπτώματα από το γαστρεντερικό, όπως ναυτία, εμέτους, διάρροια, ενώ στους ενήλικες τα συμπτώματα αυτά είναι σπάνια.

Πόσο διαρκούν τα συμπτώματα της γρίπης συνήθως;

Τα συμπτώματα αρχίζουν 1-4 ημέρες μετά την προσβολή από τον ιό και διαρκούν 2-7 ημέρες, ο βήχας όμως μπορεί να επιμένει για αρκετό χρονικό διάστημα.

Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που πρέπει να με ανησυχήσουν;

Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που όταν εμφανιστούν στα παιδιά θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας. Αυτά τα συμπτώματα είναι:

υψηλός και παρατεινόμενος πυρετός

γρήγορη αναπνοή ή δυσκολία στην αναπνοή

κυάνωση

άρνηση για λήψη υγρών ή τροφής

μειωμένη δραστηριότητα, υπνηλία

διέγερση ή σπασμοί

επανεμφάνιση του πυρετού ή επιδείνωση του βήχα ύστερα από βελτίωση των συμπτωμάτων της γρίπης καθώς και ενδεχόμενη επιδείνωση υποκείμενου χρόνιου νοσήματος (καρδιολογικού, αναπνευστικού, διαβήτη κλπ.)

Όσον αφορά τους ενήλικες, τα συμπτώματα για τα οποία θα πρέπει άμεσα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας είναι: