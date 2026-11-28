Κάτοικοι της γειτονιάς έσπευσαν πρώτοι στο σημείο μόλις άκουσαν τον κρότο και είδαν πυκνή σκόνη να υψώνεται πάνω από το κτίριο.

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 110 τραυματίστηκαν —στη συντριπτική τους πλειονότητα μαθητές και παιδιά— από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου σε σχολείο στην ανατολική επαρχία Κουνάρ του Αφγανιστάν.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 10:00 τοπική ώρα (στα περίχωρα της πρωτεύουσας της επαρχίας, Ασανταμπάντ, στην περιοχή Αντάρ Σερ), σε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη τα μαθήματα, σύμφωνα με τον Guardian. Τον απολογισμό των δέκα νεκρών και των 110 τραυματιών επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Αμπντούλ Ματίν Κάνι, ενώ ο εκπρόσωπος της αστυνομικής διοίκησης της επαρχίας Κουνάρ, Φαρίντ Ντεχκάν, ανέφερε ότι έχουν σταλεί στο σημείο ειδικά κλιμάκια για τη διερεύνηση των αιτίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αξιωματούχων, το ωστικό κύμα φαίνεται να προκλήθηκε από έκρηξη σε παρακείμενη αποθήκη εκρηκτικών υλών, αν και τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος παραμένουν υπό έρευνα. Tμήματα τοίχων και οροφές σε τουλάχιστον δύο αίθουσες κατέρρευσαν, ανάμεσα στα συντρίμμια διακρίνονται σχολικές τσάντες, βιβλία και παπούτσια, ενώ σε θαλάμους νοσοκομείων στο Ασανταμπάντ νοσηλεύονται δεκάδες παιδιά, πολλά με επιδέσμους στο κεφάλι, ακόμη και περισσότερα από ένα ανά κρεβάτι.

Ο Νουρ Ραχμάν, που ζει δίπλα στο σχολείο, περιέγραψε ότι μπήκε μέσα στους καπνούς αναζητώντας τα παιδιά της γειτονιάς, άκουσε κραυγές και κατάφερε να απομακρύνει κάτω από τα μπάζα την ανιψιά του καθώς και άλλους τραυματίες και εκπαιδευτικούς, κάνοντας λόγο για παιδιά χτυπημένα από θραύσματα τζαμιών ή καταπλακωμένα από τοίχους.

Η νέα τραγωδία αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των εκπαιδευτικών χώρων στο Αφγανιστάν, καθώς έρχεται λίγους μήνες μετά την επίθεση με χειροβομβίδα σε σχολικό συγκρότημα της Καμπούλ τον περασμένο Αύγουστο, η οποία είχε τραυματίσει πάνω από 40 παιδιά ηλικίας 9 έως 14 ετών.

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Παράλληλα, στη συγκεκριμένη ορεινή επαρχία της ανατολικής χώρας καταγράφεται τα τελευταία χρόνια έντονη δραστηριότητα εξόρυξης πολύτιμων λίθων και δημοπρασιών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί αν η αποθήκη εκρηκτικών που φέρεται να πυροδότησε την έκρηξη συνδέεται με επαγγελματικές ή άλλες δραστηριότητες.