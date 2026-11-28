Αναλυτικά όσα αναφέρει ο δικηγόρος του 78χρονου.

Νέα τροπή φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση της άγριας συμπλοκής που σημειώθηκε νωρίτερα στην Αγία Παρασκευή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανδρών, ηλικίας 78 και 50 ετών. Ενώ οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για διαπληκτισμό με αφορμή μια θέση στάθμευσης και χρήση αιχμηρού αντικειμένου, η πλευρά του ηλικιωμένου δίνει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι ο 78χρονος έπεσε θύμα απρόκλητης επίθεσης εν ώρα εργασίας και βρέθηκε σε κατάσταση άμυνας.

Συγκεκριμένα, με επίσημη δήλωσή του, ο συνήγορος υπεράσπισης του 78χρονου, Αντώνιος Σοφιανός, διαψεύδει κατηγορηματικά τις αναφορές που παρουσιάζουν τον εντολέα του ως τον δράστη της επίθεσης. Όπως αναφέρει, ο 78χρονος βρισκόταν στην πολυκατοικία υπό την επαγγελματική του ιδιότητα, καθώς είχε κληθεί να εκτελέσει εργασίες ως ηλεκτρολόγος.

Σύμφωνα με την περιγραφή της υπεράσπισης, η ένταση πυροδοτήθηκε όταν ο ηλικιωμένος τεχνικός χρειάστηκε να μετακινήσει τη μοτοσικλέτα του 50χρονου ενοίκου προκειμένου να μπορέσει να εργαστεί. Τότε, κατά τα λεγόμενα του δικηγόρου, ο 50χρονος εξαπέλυσε αιφνίδια επίθεση εναντίον του, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και καταφέροντάς του απανωτά, σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Σοφιανός, ο εντολέας του βρέθηκε ανήμπορος να αντιδράσει και αναγκάστηκε να αμυνθεί για να σώσει τη ζωή του.

Παράλληλα, η πλευρά του 78χρονου αμφισβητεί τη βαρύτητα των τραυμάτων του 50χρονου, σημειώνοντας πως κατά τη μεταφορά και εξέτασή του στο νοσοκομείο ΚΑΤ διαπιστώθηκε ότι φέρει μονάχα επιφανειακές αμυχές. Αντιθέτως, όπως τονίζεται, ο 78χρονος έχει υποστεί βαρύτατες κακώσεις στο κεφάλι και αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή, ώστε να πιστοποιηθεί επίσημα η έκταση της βλάβης που υπέστη.

Αναλυτικά:

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«Ως προς τα δημοσιεύματα τα οποία φέρουν τον 78χρονο εντολέα μου, ως υπαίτιο απρόκλητης επίθεσης με μαχαίρι, αυτά όχι μόνον δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αλλά απέχουν παρασάγγας από αυτή. Η αλήθεια είναι ότι ευρισκόταν σε κάτασταση άμυνας.

Ο εντολέας μου δέχθηκε άνευ λόγου και αιτίας, αιφνίδια επίθεση απο 50 χρονο ένοικο της πολυκατοικίας στην οποία ο 78χρονος έκανε απλά τη δουλειά του δεδομένου ότι είχε κληθεί υπό την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος.

Ο εντολέας μου αναγκάστηκε να αμυνθεί και να παλέψει για τη ζωή του καθώς δέχθηκε απανωτά, σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι, όντας στο έδαφος, ανήμπορος να αντιδράσει. Τούτο δε επειδή απλά τόλμησε να μετακινήσει τη μηχανη του δήθεν «θύματος» για να κάνει τη δουλειά του.

Ο δράστης της αήθους επίθεσης μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ όπου εξετάστηκε και προφανώς δεν διαπιστώθηκε ότι φέρει οιαδήποτε αξιοσημείωτη βλάβη παρά μόνον αμυχές. Πλην όμως, ο εντολέας μου είναι βαρύτατα τραυματισμένος στο κεφάλι και πρόκειται να εξεταστεί και από ιατροδικαστή, προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική διάσταση της υπόθεσης.

Ως εκτούτου τα δημοσιεύματα που φέρουν τον εντολέα μου να έχει επιτεθεί και να έχει τραυματίσει σοβαρά τον πενηντάχρονο απέχουν κατά πολύ από την πραγματικότητα. Δυστυχώς στις μέρες μας διαπιστώνουμε άλλη μία περίπτωση όπου ο θύτης έγινε θύμα και δυστυχώς ο 78 χρονος άνθρωπος κρατείται αυτή τη στιγμή στο Αστυνομικό τμήμα έχοντας σοβαρότατα προβληματα υγειας.

Αντώνιος Σοφιανός

Δικηγόρος».