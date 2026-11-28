Γιορτή και σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Στεφάνου του Νέου και του Αγίου Ειρηνάρχου του Μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ειρήναρχος

Ειρηνάρχης

Όσιος Στέφανος ο Νέος

Ο Όσιος Στέφανος ο Νέος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον 8ο αιώνα και από νεαρή ηλικία αφιερώθηκε στον μοναχικό βίο. Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της προσκύνησης των ιερών εικόνων κατά την περίοδο της Εικονομαχίας.

Η στάση του προκάλεσε την οργή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε΄, με αποτέλεσμα να υποστεί διώξεις, φυλακίσεις και βασανιστήρια, προτού οδηγηθεί στον μαρτυρικό θάνατο.

Άγιος Ειρήναρχος ο Μάρτυρας

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Ο Άγιος Ειρήναρχος έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Αρχικά ήταν δήμιος, ωστόσο, βλέποντας τη γενναιότητα και την ακλόνητη πίστη των χριστιανών που οδηγούνταν στο μαρτύριο, ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Στη συνέχεια διώχθηκε για την πίστη του και υπέστη μαρτυρικό θάνατο.