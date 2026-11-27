Αναζητούν την αιτία της τροφικής δηλητηρίασης.

«Ξινό» βγήκε το τραπέζι για την ημέρα των Ευχαριστιών στους περισσότερους από τους παρευρισκομένους σε γεύμα ιατρικού κέντρου στη Φλόριντα, αφού έπαθαν τροφική δηλητηρίαση.

Στο ετήσιο γεύμα του ιατρικού κέντρου Leon, στο Ντόραλ, συνολικά 18 άτομα ένιωσαν αδιαθεσία διότι πιθανότατα έπαθαν τροφική δηλητηρίαση και οι 15 από αυτούς χρειάστηκαν νοσηλεία, αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ.

«Κάποιοι από το προσωπικό άρχισαν να εμφανίζουν γαστρεντερικά συμπτώματα λίγο μετά το γεύμα και χρειάστηκαν περίθαλψη», ανέφερε σε ανακοίνωση του ιατρικού κέντρου Leon.

«Συνεργαζόμαστε με τους υπεύθυνους της τροφοδοσίας για να διαπιστώσουμε, εάν είναι δυνατόν, την αιτία και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το προσωπικό μας και τις οικογένειές τους», ανέφερε ακόμα η ανακοίνωση, στην οποία διευκρινιζόταν ότι από την τροφική δηλητηρίαση δεν επηρεάστηκαν ασθενείς του ιατρικού κέντρου, όπως και ότι το γεύμα δεν παραιτήθηκε στις υγειονομικές εγκαταστάσεις.

Πηγή: Guardian