Οι δηλώσεις του ερμηνευτή στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό».

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» παραχώρησε ο Akylas, ο καλλιτέχνης που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision και ένα σύντομο στιγμιότυπο προβλήθηκε μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό».

Ο ερμηνευτής, με αφορμή τη συζήτηση, μίλησε για την περσόνα που είχε δημιουργηθεί στα πλαίσια του περυσινού διαγωνισμού, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως ο «Akylas με τα αυτιά», δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να υπάρχει.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως αυτή τη στιγμή Eurovision δεν είναι κάτι που θα ήθελε να επαναλάβει αυτή τη στιγμή, καθώς όλη η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα απαιτητική.

Όσα δήλωσε ο Akylas στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό»

«Ο Akylas της Eurovision πρακτικά, δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί μόνος του γενικά γιατί ήταν ένας χαρακτήρα που φτιάχτηκε συγκεκριμένα για τη Eurovision, οπότε δεν μπορώ να κυκλοφορώ τώρα, σαν τον τρελό, παντού με αυτιά. Αν ξανά πάμε Eurovision, θα δούμε, μπορεί να επιστρέψει. Για τώρα δεν την σκέφτομαι τη Eurovision, ήταν κάτι πολύ έντονο, δύσκολο και όμορφο παράλληλα, αλλά αυτό εμένα με ‘στράγγιξε’ και δεν θα μπορούσα να το κάνω τώρα στα κοντά. Ίσως κάποια στίγμα αργότερα, αν βρεθεί το κατάλληλο κομμάτι και γουστάρει και ο κόσμος, με μεγάλη χαρά», δήλωσε αρχικά ο ερμηνευτής.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Akylas αναφέρθηκε στη ζωή του και στον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί και αλλάξει μετά από τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό τραγουδιού: «Εμένα μου έχει φέρει πάρα πολύ ωραία πράγματα φέτος. Θα κλείσω το δικό μου σπίτι. Χαίρομαι πάρα πολύ που πλέον έχω την άνεση να ζω έτσι αξιοπρεπώς, και να έχω τη δυνατότητα να βοηθήσω τους δικούς μου, την οικογένειά μου».

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Και πρόσθεσε ακόμα: «Είναι μία στροφή 180 μοιρών πραγματικά, αυτό που γινόταν έναν χρόνο πριν με αυτό που γίνεται τώρα».

Παράλληλα, ο Akylas σχολίασε εν συντομία όσα έχουν γίνει γνωστά για τη φετινή διοργάνωση, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ανυπομονεί να ακούσει τις συμμετοχές.

Κλείνοντας, σχολίασε τους παρουσιαστές του φετινού Sing for Greece, που θα είναι ο Νίκος Μουτσινάς, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά: «Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή. Ο Μουτσινάς σε ό,τι τον έχω παρακολουθήσει κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του, έχει πολύ ωραία ενέργεια, οπότε πιστεύω θα ταιριάξει και με την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά».

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