Νίκος Μουτσινάς, Κατερίνα Βρανά και Μπέττυ Μαγγίρα, τα επικρατέστερα ονόματα για την παρουσίαση του εθνικού τελικού.

Νέα δεδομένα και αλλαγές έρχονται στον φετινό εθνικό τελικό της Eurovision, με το Sing for Greece να ταξιδεύει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, όπου και θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Παράλληλα, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι η Μαρία Κοζάκου δεν θα βρίσκεται φέτος στη διοργάνωση, ενώ τρία πρόσωπα φαίνεται πως είναι σε προχωρημένες συζητήσεις, τόσο για την παρουσίαση του εθνικού τελικού όσο και για την παρουσίαση της μεγάλης βραδιάς το Μάιο 2027, στο Μπουργκάς.

Eurovision: Νέες πληροφορίες για το Sing for Greece

Σύμφωνα λοιπόν, με το σημερινό – Δευτέρα 23 Νοεμβρίου - ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», στο προσκήνιο έχει έρθει ο Νίκος Μουτσινά, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο γνωστός παρουσιαστής θα αναλάβει και την επιμέλεια των κειμένων του Sing for Greece.

Πέρυσι, ο Γιώργος Καπουτζίδης είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη διαδικασία, ενώ στην παρουσίαση του εθνικού τελικού είχε βρεθεί ο ίδιος με τη Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά.

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος της εκπομπής, εξήγησε ότι η συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, ωστόσο, τα τρία πρόσωπα φαίνεται πως βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με την παραγωγή.

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Σε συζητήσεις που έχουν γίνει, αποκαλύπτεται ότι ο Νίκος Μουτσινάς θα αναλάβει και την αναμετάδοση του μεγάλου τελικού, ενδεχομένως μαζί με την Μπέττυ Μαγγίρα.

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