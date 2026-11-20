Ο Φωκάς Ευαγγελινός μίλησε για την απόφασή του να απέχει από τον φετινή προετοιμασία και τη διοργάνωση της Eurovision.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ο Φωκάς Ευαγγελινός, με αφορμή συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ, αποκάλυψε ότι φέτος δεν θα συμμετάσχει στις προετοιμασίες και τη διοργάνωση της φετινής Eurovision.

Ο γνωστός χορογράφος, που έχει συνδέσει το όνομά του με τον θεσμό, εξήγησε αρχικά ότι αποφάσισε να απέχει λόγω υποχρεώσεων, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, με αφορμή την παρουσία του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» αποκάλυψε τους λόγους που τον κρατάνε μακριά από το θεσμό για φέτος.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός δεν θα βρίσκεται φέτος στη Eurovision

Υπενθυμίζεται ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός στην περυσινή διοργάνωση βρισκόταν και στις προετοιμασίες του Sing for Greece, οργανώνοντας παράλληλα και την τελική εμφάνιση του Akyla, που εκπροσώπησε τη χώρα στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Μιλώντας, λοιπόν, στην Κατερίνα Καινούργιου, ο χορογράφος ανέφερε αρχικά: «Στη Eurovision μ’ αρέσει ότι μαζεύονται από διαφορετικά μέρη και κράτη άνθρωποι που συνομιλούν. Δεν με ενδιαφέρει ούτε η θέση… Ξέρω ότι όταν κάνω κάτι δεν ξέρω πώς θα πάει, αισθάνομαι, βλέπω, αρέσουν ή δεν αρέσουν… Είναι η συνομιλία που έχεις με ξένους ανθρώπους, βλέπεις την εκτίμηση…».

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Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Φωκάς Ευαγγελινός, μίλησε για την απόφασή του να απέχει από την φετινή διοργάνωση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Καταρχάς, είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα ότι ο διαγωνισμός θα πάει στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ όμορφο. Εύχομαι να σκίσει, να πάει καλά, γιατί είναι ένας θεσμός που εγώ τον στηρίζω, μ’ αρέσει που υπάρχει η πόρτα για νέους ανθρώπους για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Μου αρέσει πάρα πολύ».

«Ήταν δύσκολο για εμένα γιατί παρουσίασα 28 τραγούδια μέσα σε 1,5 μήνα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ότι θα γίνει λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, εγώ εκείνη την περίοδο έχω κλείσει δεύτερη σεζόν σε ένα θεατρικό έργο που θα σκηνοθετήσω και εκ των πραγμάτων είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμένα να μην είμαι 100% συνεπής σε μία δίμηνη προετοιμασία που χρειάζεται. Το αγαπάω πολύ και ήταν πολύ δύσκολη η απόφαση. Από την άλλη είπα, είναι μια χρονιά που καμιά φορά αν παίρνεις μία απόσταση από τα πράγματα τα βλέπεις με καλύτερο μάτι αργότερα… Αν μπορώ να πω κάπου τη γνώμη μου θα το κάνω. Μου έγινε πρόταση, ναι. Είναι ένας διαγωνισμός που θέλει πολλές ώρες…».

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