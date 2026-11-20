«Ελάτε με τη δική μας πλευρά, διότι είναι η κοινή μας πλευρά», είπε ο Πούτιν, σε συνέντευξή του στον σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα.

Κάλεσμα στους Ουκρανούς για ένωση με τη Ρωσία απηύθυνε σε συνέντευξη, που παραχώρησε στον σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Ελάτε στην δική μας πλευρά» είπε ο Πούτιν και κάλεσε τους Ουκρανούς να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τη Ρωσία. Η δήλωσή του έγινε μετά από ρωσική επίθεση με 8 οκτώ νεκρούς και 28 τραυματίες στο Κίεβο και εννέα ακόμα επαρχίες της Ουκρανίας.

Ο Πούτιν απηύθυνε αυτή την έκκληση σε συνέντευξή του στον σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του «Channel One» αφιερωμένη στα 80ά γενέθλια του Πατριάρχη Κυρίλλου, «Η βάπτισή μας. Ο Προκαθήμενος». Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ουκρανοί, παρά τις «σημερινές τραγωδίες», θα πρέπει να σκεφτούν το μέλλον και να ενωθούν με τη Ρωσία, ώστε να βρεθούν «στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

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«Λοιπόν, μιλώντας για τους Ουκρανούς, θα ήθελα να ακούσουν αυτό. Ό,τι και να συμβεί, όσες τραγωδίες και αν εκτυλίσσονται σήμερα, πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον, το μέλλον των παιδιών μας, και να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε να είμαστε δυνατοί, σημαντικοί και να έχουμε τις προϋποθέσεις για καλή ανάπτυξη, πρέπει, φυσικά, να είμαστε μαζί. Με την έννοια ότι πρέπει να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη κοινών στόχων. Θα ήθελα να πω: ελάτε στο πλευρό μας, γιατί είναι η κοινή μας πλευρά. Ελάτε λοιπόν στην κοινή μας πλευρό, στη σωστή πλευρά της ιστορίας», τόνισε.

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Ο Πούτιν συνέδεσε την τρέχουσα αντιπαράθεση με προσπάθειες εξωτερικών δυνάμεων να αποδυναμώσουν τη Ρωσία και να την υποτάξουν στα συμφέροντά τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αντίπαλοι της χώρας έχουν από καιρό τηρήσει την αρχή του «διαίρει και βασίλευε» και αυτό που συμβαίνει τώρα στοχεύει στη μείωση του δυναμικού της Ρωσίας.

Η Ουκρανία έχει χάσει πληθυσμό και έχει υποστεί αποβιομηχάνιση μετά την απόκτηση της ανεξαρτησίας της, καθώς εκεί «όλα κατέρρευσαν» πολύ πριν από οποιαδήποτε στρατιωτικά πλήγματα εκ μέρους της Ρωσίας, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Τι συνέβη μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής ένωσης και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας; Έχασε τη ναυπηγική της βιομηχανία, και τις βιομηχανίες της στην κατασκευή αεροσκαφών και πυραύλων, Έχασε τον πληθυσμό της και υπέστη αποβιομηχανοποίηση. Τα πάντα κατέρρευσαν» είπε ο Πούτον στον Κουστουρίτσα.

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«Και αυτό συνέβη πολύ πριν έρθουν τα αντίποινα από τις ρωσικές πυραυλικές δυνάμεις τις τελευταίες εβδομάδες. Κατέρρευσε από μόνη της» τόνισε ο Πούτιν.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, οι χώρες που υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή την Ουκρανία ενεργούν κυρίως βάσει των δικών τους συμφερόντων, επιδιώκοντας να την υποτάξουν στο θέλημά τους ενώ όπως δήλωσε η εξουσία στην Ουκρανία έχει καταληφθεί όχι από πατριώτες, αλλά από εθνικιστές, τονίζοντας ότι «δεν θα προχωρήσετε πολύ μακριά με το μίσος».

Την Πέμπτη, στις 19 Νοεμβρίου, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μόσχα είχε συμφωνήσει με τους συμβιβασμούς που πρότειναν οι ΗΠΑ πριν από τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας και τώρα η απόφαση ανήκει στο Κίεβο. Ο πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι η Ρωσία είχε προσκαλέσει εκπροσώπους ευρωπαϊκών χωρών στη Μόσχα για να συζητήσουν τη θέση τους σχετικά με την ουκρανική διευθέτηση.

Με πληροφορίες του TASS/business-gazeta.ru/NEWS.RU