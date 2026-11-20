Η παραβίαση έγινε την ημέρα στρατιωτικής άσκησης του «συνασπισμού των προθύμων» στην Πολωνία.

Την οργή της Πολωνίας προκάλεσε νέα παραβίαση του εναέριου χώρου από ρωσικά «αντικείμενα». Η Βαρσοβία μιλά για δύο πυραύλους και ένα drone, που έπεσαν στη νοτιοανατολική Πολωνία.

Ο Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο για «εσκεμμένη πρόκληση» της Μόσχας, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με το γεγονός ότι η Πολωνία σήμερα, Παρασκευή, φιλοξενεί στρατιωτική άσκηση του «συνασπισμού των προθύμων», ενώ απάντησε και στον Ντόναλντ Τραμπ, που έκανε λόγο για «κατά λάθος» εισβολές ρωσικών drones και πυραύλων στη χώρα.

Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ- Κάμις, είπε ότι τα αντικείμενα έπεσαν στο Νόνι Λιπόβιετς, το Μολόντιτς, και το Ρούντνικ ναντ Σάνεμ και επίσης κατήγγειλε πρόκληση της Μόσχας. Το ένα από τα τρία αντικείμενα εξερράγη, αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές.

«Υπήρχε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου και εισβολή αντικειμένων από τη Ρωσία. Ήταν ένας πύραυλος Kh-101… στη δεύτερη περίπτωση επίσης μπορούμε να μιλήσουμε για πύραυλο και στην τρίτη πιθανότατα ήταν ένα drone», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Άμυνας.

Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου έγινε καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον της Ουκρανίας, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και προκλήθηκαν ζημιές σε τρεις γέφυρες.

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Τουσκ: «Εσκεμμένη πρόκληση» - Η απάντηση στον Τραμπ

Ο Πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε πως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν ρωσικά τα αντικείμενα που έπεσαν στη χώρα. «Φαίνεται ότι αντιμετωπίζουμε μια εσκεμμένη πρόκληση. Σήμερα είναι πιο σαφές από ποτέ ότι η Πολωνία πρέπει να συμμετέχει στις αποφάσεις και τις συζητήσεις που αφορούν το μέλλον της Ουκρανίας και την ασφάλεια της Ευρώπης», τόνισε ο Τουσκ.

Νωρίτερα, αναφερόμενος σε παλιότερες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως έγιναν κατά λάθος. «Ο Πούτιν έχει ρίξει drones στην Πολωνία και μερικούς μικρούς πυραύλους, κατά λάθος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News.

«Αυτό δεν μοιάζει με ατύχημα», είπε ο Τουσκ και σημείωσε ότι επιλέγει προσεκτικά τα λόγια του, επειδή το ζήτημα είναι σοβαρό. «Για να το θέσω κομψά, δεν συμφωνώ πάντα με την εκτίμηση και την ερμηνεία της αμερικανικής πλευράς για αυτά τα περιστατικά», συμπλήρωσε.

Πρόσθεσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν πρόσβαση στα συντρίμμια από τη σημερινή εισβολή. «Πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση κανένας δεν θα προσπαθήσει να προσποιηθεί πλέον ότι επρόκειτο απλώς για ένα αθώο ατύχημα», σχολίασε.

«Δεν είναι σύμπτωση» η στρατιωτική άσκηση στην Πολωνία

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα- και αυτή είναι μια υπόθεση- ότι η πρόκληση συνδέεται επίσης με την άσκηση που γίνεται στην Πολωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας ήταν πιο κατηγορηματικός. «Αυτή η άσκηση, σε συνδυασμό με την παρουσία των υπουργών Άμυνας της Γαλλίας, της Βρετανίας και των χωρών της Βαλτικής, μαζί με οχτώ αρχηγούς γενικών επιτελείων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των βασικών συμμάχων μας, δείχνει ότι δεν πρόκειται για σύμπτωση», δήλωσε ο Κοσίνιακ- Κάμις και συμπλήρωσε ότι η Πολωνία θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ μεγαλύτερη υποστήριξη για την προστασία της ανατολικής πτέρυγας της συμμαχίας.

Αύριο, Σάββατο, ότι ο Μαρκ Ρούτε, θα επισκεφθεί τη Βαρσοβία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ. Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ έκανε λόγο για «σοβαρές παραβιάσεις» στην Πολωνία και «ξεκάθαρα επικίνδυνο» περιστατικό, συνέπεια του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

{https://x.com/SecGenNATO/status/2123750678459752875}

Με πληροφορίες από Politico, Reuters