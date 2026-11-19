Ο Τραμπ παρενέβη τηλεφωνικά στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» μέσα από το Air Force One.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε τηλεφωνικά σύμφωνα με το Politico στη σύνοδο των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας, της «Συμμαχίας των Προθύμων» που πραγματοποιείται στο Βερολίνο.

Την είδηση επιβεβαίωσαν τέσσερις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι οι οποίοι σημείωσαν ότι ο Τραμπ αμφισβήτησε έντονα την απόφαση για συνέχιση των δαπανών υπέρ της στρατιωτικής στήριξη της Ουκρανίας.

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ, ο Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με το Βερολίνο μέσα από το Air Force One, δηλώνοντας ότι ο Πούτιν είναι σοβαρός όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του παρέμβασης, ο Τραμπ εξέφρασε τον έντονο σκεπτικισμό του για για την παροχή επιπλέον δισεκατομμυρίων στο Κίεβο, δήλωσαν τρεις αξιωματούχοι, που επικαλείται το Politico.

Ο Τραμπ μιλούσε σε ένα γενικότερο πλαίσιο και σημείωσε στους ηγέτες πως πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν σε αυτόν τον πόλεμο και οι χώρες θα πρέπει να σταματήσουν να σπαταλούν χρήματα σε αυτόν. Τούς είπε ακόμα πως ο Πούτιν είναι έτοιμος για διαπραγματεύσεις προς μία ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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Την ίδια ώρα ο Λευκός Οίκος με ανάρτησή του διακηρύσσει «ειρήνη μέσω ισχύος» με ένα μονταρισμένο, σχεδόν κινηματογραφικό βίντεο με τους τρεις ηγέτες σε αργή κίνηση και με την απαιτούμενη μουσική.

{https://x.com/WhiteHouse/status/2123452631339122768}

Η συνάντηση στο Βερολίνο

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας στη Δύση, συναντώνται στο Βερολίνο με πάνω από 40 αντιπροσωπείες να δείχνουν την αλληλεγγύη τους στο Κίεβο, την ώρα που οι Πούτιν, Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ ολοκλήρωσαν την τριμερή τους συνάντηση στη Σεντζέν της Κίνας.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, αναζητούν μία δυναμική απάντηση στην τριμερή των ηγετών των ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας.

Η επονομαζόμενη «Συμμαχία των Προθύμων» μία ομάδα συμμάχων της Ουκρανίας με πρωτεργάτες της Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία αναμένεται να ανακοινώσει επιπλέον οικονομική και στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο. «Το πιο σημαντικό πλαίσιο είναι όσα γίνονται στη Σεντζέν» δήλωσε αξιωματούχος της γερμανικής κυβέρνησης. «Ήταν σημαντικό για εμάς να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε άμεσα και από κοινού και να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι για όσα συμβαίνουν εκεί» πρόσθεσε.

Στο Βερολίνο έφτασε και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τη σύνοδο κορυφής του «Συνασπισμού των Προθύμων». Στόχος της συνόδου του Βερολίνου ήταν η ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης στις προσπάθειες για τον τερματισμό της χειρότερης σύγκρουσης στην ήπειρο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια διαδικασία στην οποία, μέχρι στιγμής, κυριαρχούν η Ουάσιγκτον, η Μόσχα και το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι έγραψε στο X ότι «καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η παρουσία της Ευρώπης στη διαπραγματευτική διαδικασία να εκπροσωπείται πλήρως».

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2123440619372626385}

Ο Ζελένσκι ενημέρωσε πως στο Βερολίνο «συζητάμε περαιτέρω υποστήριξη: την εφαρμογή της απόφασης της ΕΕ να παράσχει στην Ουκρανία 45 δισ. ευρώ για την κάλυψη των προϋπολογιστικών αναγκών το ταχύτερο δυνατό, την ενίσχυση της αεράμυνας, ιδιαίτερα μέσω του PURL, ένα πακέτο χειμερινής εστίασης αντιβαλλιστικών αναχαιτιστών, και νέες αμυντικές δυνατότητες που μπορούμε να αναπτύξουμε μαζί με την Ευρώπη. Φυσικά, συζητάμε επίσης διπλωματία που στοχεύει στην επίτευξη μιας αξιοπρεπούς ειρήνης».

{https://x.com/bundeskanzler/status/2123419824202428468}

Κούσνερ και Γουίτκοφ στο Βερολίνο

Η Βρετανία αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο βοήθειας 260 εκατ, λιρών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων drones μακράς εμβέλειας, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ενώ στο Βερολίνο βρέθηκε και η αμερικανική αντιπροσωπεία του Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ που δήλωσαν πως είχαν μία «πολύ παραγωγική συνάντηση» με τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς και τον επικεφαλής εθνικής ασφαλείας της χώρας.

«Τους ενημερώσαμε για τις συζητήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Κίνα και τις τελευταίες προσπάθειες επίτευξης διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε στενό συντονισμό με τη Γερμανίας, την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους εταίρους για να ευθυγραμμίσουμε τις θέσεις μας και να προετοιμαστούμε για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων» δήλωσε ο Κούσνερ.

{https://x.com/vonderleyen/status/2123422508707991695}

«Ο Καγκελάριος Μερτς είναι ένας δεινός υποστηρικτής της ειρήνης στην Ουκρανία και ένας ισχυρός σύμμαχος. Είμαστε ευγνώμονες για την ηγεσία του, την εποικοδομητική του συμβολή, και τη στενή συνεργασία του καθώς εργαζόμαστε από κοινού για τον κοινό μας στόχο τους τερματισμού αυτού του τρομερού πολέμου και την εγκαθίδρυση ενός ασφαλούς και ευημερούν μέλλοντος για την Ουκρανία και την Ευρώπη» πρόσθεσε.

{https://x.com/BFMTV/status/2123395590713131364}

Η τριμερής Τραμπ- Σι - Πούτιν

Από την πλευρά τους αξιωματούχοι της Γερμανίας δήλωσαν πως η ώρα της συνάντησης επιλέχθηκε επί τούτου, ακριβώς για να συμπέσει με την τριμερή των Τραμπ, Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ στη Σεντζεν. Η συνάντηση μεταξύ του Τραμπ, του Σι και του Πούτιν, η οποία πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των ηγετών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στον οποίο συμμετέχουν 21 μέλη, αναζωπύρωσε τους φόβους της Ευρώπης για μια «μεγάλη συμφωνία», ανάλογη με εκείνη που επιτεύχθηκε στη Γιάλτα στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ, της Σοβιετικής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

{https://x.com/visegrad24/status/2123428853523894606}

Εκείνη η συνθήκη έθεσε την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη υπό σοβιετική επιρροή. Μια τέτοια κίνηση θα έθετε σε κίνδυνο τις πολύμηνες διπλωματικές προσπάθειες της λεγόμενης ομάδας «E3» - Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία-να οικοδομήσουν δίαυλο επικοινωνίας με τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα ευρωπαϊκά αιτήματα θα ληφθούν υπόψη στις συνομιλίες της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα.

{https://x.com/dw_politics/status/2123425020374610050}

«Δεν είμαστε πιόνια στη γεωπολιτική σκακιέρα»

«Η Γιάλτα ήταν μια σύνοδος νικητών που μοίραζαν μια ηττημένη ήπειρο. Αυτή δεν είναι πλέον η θέση της Ευρώπης», δήλωσε η Γιάνα Πούγκλιεριν, επικεφαλής του γραφείου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων στο Βερολίνο. «Δεν είμαστε πιόνια στη γεωπολιτική σκακιέρα. Η συνάντηση στο Βερολίνο το καθιστά σαφές» επισήμανε.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν η συνάντηση θα απέφερε κάτι ουσιαστικό, πέρα ​​από μια επίδειξη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία. Η Γερμανία, η Βρετανία και η Γαλλία ήταν «πρόθυμες να πραγματοποιήσουν αυτή τη συμβολική συνάντηση», ανέφερε ο Νίκο Λάνγκε, ερευνητής στο Κέντρο Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPA). «Πέρα από αυτό, δεν υπάρχουν πολλά θέματα προς συζήτηση, ούτε ζητήματα στα οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία».

Αξιωματούχος της γερμανικής κυβέρνησης τόνισε ότι σύνοδος του Βερολίνου θα μπορούσε να παράσχει μία ευκαιρία «για να εξηγήσει για μια ακόμα φορά ότι είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε. Στόχος είναι η κυριαρχία της Ουκρανίας σε μία ασφαλή Ευρώπη. Το αρχικό σημείο για τις εδαφικές συμφωνίες θα πρέπει να είναι η γραμμή επαφής. Θα πρέπει να επιτραπεί στην Ουκρανία να ακολουθήσει το μονοπάτι της Ευρώπης. Θα πρέπει να μπορεί να υπολογίζει στην βοήθεια ανοικοδόμησης» τόνισαν.

{https://x.com/CBSNews/status/2123430709532774665}

Το Κίεβο χρειάζεται ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα ακολουθήσουν της κατάπαυσης του πυρός. Σε αντάλλαγμα, η Ευρώπη θα σκεφτεί να άρει σταδιακά και υπό όρους τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους Κίνα και Ρωσία επιβεβαίωσα την κοινή δέσμευσή τους να διατηρήσουν τη στρατηγική σταθερότητα και τη διεθνή ασφάλεια» προσθέτοντας πως ένας πυρηνικός πόλεμος «δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να γίνει». Δεσμεύτηκαν να αναμορφώσουν τον ΟΗΕ και κάλεσαν τα διεθνή δικαστήρια να μην κάνουν κατάχρηση της εξουσίας τους. Συμφώνησαν επίσης να αυξήσουν την παραγωγή και την παροχή διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων.

Με πληροφορίες του FT/Guardian/AFP/Politico