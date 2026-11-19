Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να παραμένει ανοιχτό μέτωπο και τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται σε αναβρασμό, τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας στρέφονται στη Σενζέν της Κίνας. Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι, σε μια ιστορική τριμερή συνάντηση με ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα. Κάθε ηγέτης προσέρχεται με διαφορετικές επιδιώξεις, αναζητώντας οφέλη που θα επηρεάσουν όχι μόνο τις σχέσεις των τριών δυνάμεων, αλλά και τις διεθνείς ισορροπίες.
H διπλωματία της οικοδέσποινας Κίνας ανέφερε ότι στόχος είναι να συζητηθούν η «παγκόσμια ειρήνη» και η «στρατηγική σταθερότητα στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».
Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι επιθυμεί να θέσει το ζήτημα της διάδοσης των πυρηνικών όπλων και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. |
Το Κρεμλίνο υπογράμμισε ότι η ατζέντα δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά οι ηγέτες δύσκολα θα μπορέσουν να αγνοήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος για σχεδόν πέντε χρόνια απομόνωσε τη Ρωσία από τη Δύση κι έφερε πιο κοντά τη Μόσχα και το Πεκίνο.
Η τριμερής συνάντηση έχει παρομοιαστεί με τη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945, όταν οι τότε ηγέτες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης έβαλαν τα θεμέλια της σοβιετικής κυριαρχίας στην Ανατολική Ευρώπη και χάραξαν τις ακόμη τότε χαρασσόμενες γραμμές του μετώπου του Ψυχρού Πολέμου.
Διμερείς συναντήσεις Τραμπ με Πούτιν και Σι
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν σε διμερές επίπεδο, μεταδίδουν κινεζικά ΜΜΕ, λίγη ώρα πριν από τη σύνοδο κορυφής.
Νωρίτερα σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος και ο ρώσος ομόλογός του είχαν διμερή συνάντηση.
Οι δυο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία μπροστά σε μερικούς δημοσιογράφους. «Χαιρόμαστε που συναντιόμαστε. Έχουμε εξαίρετη σχέση εδώ και πολλά χρόνια, γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό, και νομίζω πως θα μπορούσαν να προκύψουν πολλά θαυμάσια πράγματα από αυτή (τη συνάντηση), ή τουλάχιστον να αρχίσουν», είπε ο κ. Τραμπ, αποκαλώντας «φίλο» τον κ. Πούτιν.
Ο ρώσος πρόεδρος είπε και αυτός στον αμερικανό ομόλογό του πως «χαίρεται» που τον συναντά, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.
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Ανησυχούν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι - Συνάντηση «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο09:27:23
Η τριμερής συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν προκαλεί έντονο προβληματισμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι οι συνομιλίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποφάσεις για το μέλλον της Ουκρανίας χωρίς τη συμμετοχή της ίδιας και των Ευρωπαίων συμμάχων της.
Μιλώντας στο Al Jazeera, ο διπλωματικός συντάκτης του δικτύου, Τζέιμς Μπέις, επισήμανε ότι η βασική ανησυχία των δυτικών συμμάχων των ΗΠΑ είναι πως η συγκεκριμένη τριμερής συνάντηση μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για τον διαμελισμό της Ουκρανίας.
«Οι ΗΠΑ πιέζουν έντονα για την έναρξη νέων συνομιλιών. Η Ευρώπη, από την άλλη, υποστήριζε εξαρχής ότι δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε με τον Πούτιν, καθώς είναι ο επιτιθέμενος», ανέφερε ο Μπέις, προσθέτοντας ότι οι Ευρωπαίοι ξέρουν ότι πρέπει να έχουν θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Όπως σημείωσε, υπάρχει ο φόβος στην Ευρώπη ότι οι σημερινές επαφές σε ανώτατο επίπεδο ενδέχεται να καθορίσουν το πλαίσιο και τους όρους των μελλοντικών διαπραγματεύσεων.
Ιδιαίτερη σημασία έχει, σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός ότι στη σύνοδο της Κίνας δεν συμμετέχει κανένας Ευρωπαίος ηγέτης.
Ο Μπέις περιέγραψε την κατάσταση ως μια εικόνα δύο παράλληλων εξελίξεων: την ώρα που οι Τραμπ, Σι και Πούτιν συναντώνται στη Σενζέν, στο Βερολίνο πραγματοποιείται η συνάντηση της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τον συντονισμό της στήριξης προς την Ουκρανία.
«Θα παρακολουθούν τις εξελίξεις με ιδιαίτερη προσοχή και, πιστεύω, με αρκετή ανησυχία», κατέληξε.
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Κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης: Ξεκινά η ιστορική τριμερής συνάντηση09:19:35
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ετοιμάζεται να συμμετάσχει στην ιστορική τριμερή συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.
Η συνάντηση αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα.
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Ολοκληρώθηκε η διμερής συνάντηση Τραμπ - Σι09:17:54
Πηγή φωτο: AP/Andres Martinez Casares
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Στη Σενζέν η «πυρηνική βαλίτσα» του Πούτιν09:13:56
Ρώσος στρατιωτικός μεταφέρει την «πυρηνική βαλίτσα» του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σενζέν της Κίνας, όπως καταγράφηκε σε πλάνα που μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενόψει της τριμερούς συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ.
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Τι γράφουν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης για μια ενδεχόμενη «Γιάλτα 2.0»09:08:44
Πολλά έχουν ειπωθεί για το ενδεχόμενο η επικείμενη τριμερής συνάντηση να εξελιχθεί σε μια «Γιάλτα 2.0», κατά την οποία ο Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσαν να μοιράσουν εκ νέου τις σφαίρες επιρροής και να αποφασίσουν για την τύχη μικρότερων χωρών.
Στην αρχική Διάσκεψη της Γιάλτας, το 1945, οι ηγέτες των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σοβιετικής Ένωσης συναντήθηκαν στη φημισμένη παραθαλάσσια πόλη της Κριμαίας, προκειμένου να συζητήσουν την αναδιοργάνωση της Ευρώπης μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ωστόσο, ενόψει της σημερινής συνάντησης, κινεζικά μέσα ενημέρωσης και ακαδημαϊκοί έχουν απορρίψει τις συγκρίσεις με τη Γιάλτα, χαρακτηρίζοντάς τες ως «παρωχημένη ψυχροπολεμική αντίληψη».
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία στα πρότυπα της Γιάλτας στο πλαίσιο της τριμερούς συνόδου θα ερχόταν σε αντίθεση τόσο με την υφιστάμενη διεθνή τάξη, με επίκεντρο τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όσο και με την επιδίωξη της Κίνας για έναν πολυπολικό κόσμο και μεγαλύτερο εκδημοκρατισμό των διεθνών σχέσεων.
Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών έχει επανειλημμένα αποφύγει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνομιλίες, περιοριζόμενο στη γενική διατύπωση ότι οι τρεις ηγέτες θα έχουν «εκτενή ανταλλαγή απόψεων για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια ειρήνη».
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Σι Τζινπίνγκ: Δέσμευσή μου να διατηρήσω τις σχέσεις Κίνας - ΗΠΑ στη «σωστή πορεία»09:01:24
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε την Πέμπτη ότι παραμένει προσηλωμένος στη συνεργασία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τη διατήρηση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών στη «σωστή πορεία».
«Έχουμε διαμορφώσει έναν νέο ορισμό για μια εποικοδομητική σχέση στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, προσδίδοντάς της νέο περιεχόμενο, βασισμένο στον σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την αμοιβαιότητα», δήλωσε ο Σι.
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H «οικογενειακή» φωτογραφία08:59:20
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Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα επιθυμούν να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ08:57:22
Οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν κοινό συμφέρον να διασφαλίσουν ότι «η ενεργειακή τροφοδοσία θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω των Στενών του Ορμούζ» και πως «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
«Και οι δύο αισθανόμαστε πολύ έντονα γι' αυτά τα ζητήματα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Πρόσθεσε ότι υπάρχουν «πολλοί ακόμη τομείς στους οποίους θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία» με την Κίνα, όπως η αντιμετώπιση της κρίσης των οπιοειδών και ειδικότερα της φαιντανύλης στις ΗΠΑ.
«Πολλοί δεν ήταν βέβαιοι για το εάν θα προέκυπτε κάτι από αυτή τη συνάντηση», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο ίδιος πιστεύει ακράδαντα πως «κάτι θα προκύψει».
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«Σε εξαιρετική διάθεση» ο Πούτιν μετά τη συνάντησή του με Τραμπ08:54:12
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκεται «σε εξαιρετική διάθεση» μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον κορυφαίο σύμβουλο του Ρώσου προέδρου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ.
Μιλώντας στο ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Vesti, ο Ουσάκοφ χαρακτήρισε τις συνομιλίες των δύο προέδρων επιτυχημένες, σημειώνοντας ότι εξελίχθηκαν «πολύ καλά».
Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναπαράγουν ευρέως πλάνα από την είσοδο του Τραμπ στην αίθουσα της συνάντησης, όπου ακούγεται να απευθύνεται στον Πούτιν λέγοντας: «Ποιος είναι αυτός; Είναι φίλος μου!».
Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, βασικό θέμα της συνάντησης, η οποία διήρκεσε 35 έως 40 λεπτά, ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας.
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Αποκοιμήθηκε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Σι Τζινπίνγκ08:51:03
{https://www.facebook.com/watch/?v=2296859127914787}
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Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα επιθυμούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία08:49:34
Απευθυνόμενος στον Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Κίνα επιθυμούν να συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
«Θέλουμε να βοηθήσουμε και οι δύο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Θα θέλαμε να δούμε αυτόν τον πόλεμο να τελειώνει», ανέφερε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι κάθε μήνα σκοτώνονται 25.000 άνθρωποι, «στην πλειονότητά τους στρατιώτες».
Αναφερόμενος στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Τραμπ είπε ότι πραγματοποιήθηκε «για να προετοιμάσει το έδαφος» ενόψει της τριμερούς συνάντησης που θα ακολουθήσει αργότερα το απόγευμα.
«Πιστεύω ότι ενδεχομένως θα έχουμε μια επιτυχημένη συνάντηση», δήλωσε.
Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, αποκάλεσε τον Σι «φίλο μου», κάνοντας λόγο για μια «πολύ ιδιαίτερη σχέση».
«Πιστεύω ότι όσο εσύ κι εγώ έχουμε την ευθύνη των πραγμάτων, δεν θα έχουμε ποτέ κανένα πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά.
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Ο Τραμπ λέει ότι σκοπεύει να συζητήσει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία08:42:45
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα στις συνομιλίες του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ, κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης.
Μέχρι τώρα υπήρχαν αμφιβολίες για το εάν η Ουκρανία θα περιλαμβανόταν στην ατζέντα της τριμερούς συνάντησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταξη του ζητήματος στη συζήτηση αποτελούσε εξαρχής επιδίωξη του Ρώσου προέδρου.
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Κρεμλίνο: Το Ουκρανικό στο επίκεντρο της συνάντησης08:42:23
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτέλεσε το βασικό θέμα της έκτακτης, κατ’ ιδίαν συνάντησης που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Ο Πούτιν αποχώρησε από τη συνάντηση «σε εξαιρετική διάθεση», μετέδωσε το TASS.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τον περασμένο μήνα ο Ρώσος πρόεδρος είχε προτείνει για πρώτη φορά τη διοργάνωση τριμερούς συνόδου κορυφής με τη συμμετοχή του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, υπό όρους που θα εξυπηρετούσαν τις επιδιώξεις της Μόσχας.