Κάθε ηγέτης προσέρχεται με διαφορετικές επιδιώξεις, αναζητώντας οφέλη που θα επηρεάσουν όχι μόνο τις σχέσεις των τριών δυνάμεων, αλλά και τις διεθνείς ισορροπίες.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να παραμένει ανοιχτό μέτωπο και τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται σε αναβρασμό, τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας στρέφονται στη Σενζέν της Κίνας. Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι, σε μια ιστορική τριμερή συνάντηση με ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα. Κάθε ηγέτης προσέρχεται με διαφορετικές επιδιώξεις, αναζητώντας οφέλη που θα επηρεάσουν όχι μόνο τις σχέσεις των τριών δυνάμεων, αλλά και τις διεθνείς ισορροπίες.

H διπλωματία της οικοδέσποινας Κίνας ανέφερε ότι στόχος είναι να συζητηθούν η «παγκόσμια ειρήνη» και η «στρατηγική σταθερότητα στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι επιθυμεί να θέσει το ζήτημα της διάδοσης των πυρηνικών όπλων και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. |

Το Κρεμλίνο υπογράμμισε ότι η ατζέντα δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά οι ηγέτες δύσκολα θα μπορέσουν να αγνοήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος για σχεδόν πέντε χρόνια απομόνωσε τη Ρωσία από τη Δύση κι έφερε πιο κοντά τη Μόσχα και το Πεκίνο.

Η τριμερής συνάντηση έχει παρομοιαστεί με τη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945, όταν οι τότε ηγέτες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης έβαλαν τα θεμέλια της σοβιετικής κυριαρχίας στην Ανατολική Ευρώπη και χάραξαν τις ακόμη τότε χαρασσόμενες γραμμές του μετώπου του Ψυχρού Πολέμου.

Διμερείς συναντήσεις Τραμπ με Πούτιν και Σι

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν σε διμερές επίπεδο, μεταδίδουν κινεζικά ΜΜΕ, λίγη ώρα πριν από τη σύνοδο κορυφής.

Νωρίτερα σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος και ο ρώσος ομόλογός του είχαν διμερή συνάντηση.

Οι δυο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία μπροστά σε μερικούς δημοσιογράφους. «Χαιρόμαστε που συναντιόμαστε. Έχουμε εξαίρετη σχέση εδώ και πολλά χρόνια, γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό, και νομίζω πως θα μπορούσαν να προκύψουν πολλά θαυμάσια πράγματα από αυτή (τη συνάντηση), ή τουλάχιστον να αρχίσουν», είπε ο κ. Τραμπ, αποκαλώντας «φίλο» τον κ. Πούτιν.

Ο ρώσος πρόεδρος είπε και αυτός στον αμερικανό ομόλογό του πως «χαίρεται» που τον συναντά, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

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