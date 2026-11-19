«Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω τον χρόνο, θα ξόδευα λιγότερα», είπε ο πολυδισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας.

Ο υπερσυντηρητικός πολυδισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ αναγνώρισε χθες Τετάρτη πως «αισθάνεται πολύ ανόητος» που δαπάνησε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για να χρηματοδοτήσει τις εκστρατείες ρεπουμπλικάνων υποψήφιων στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες σάρωσαν οι δημοκρατικοί.

«Αισθάνομαι πολύ ανόητος που ξόδεψα τόσα χρήματα κι είδα τόσο λίγα αποτελέσματα, ή ίσως τα πράγματα να ήταν ακόμα χειρότερα» χωρίς την υποστήριξη αυτή, εξομολογήθηκε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης DealBook, που οργάνωσε στη Νέα Υόρκη η New York Times.

Εκφράστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης από την Κίνα, όπου συνοδεύει τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα κίνητρά μου ήταν απλά», το ζήτημα ήταν το ρεπουμπλικανικό κόμμα να έχει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Γερουσίας και του Λευκού Οίκου, αν και δεν θα ήθελε να δει κανένα από τα δυο κόμματα να έχει «υπερπλειοψηφία», εξήγησε.

«Θα ξόδευα λιγότερα»

Το αποτέλεσμα των εκλογών «δείχνει σίγουρα ότι οι εκλογές δεν είναι μόνο υπόθεση χρημάτων (...) Μπορεί να ρίξεις πολλά χρήματα σε μια προεκλογική διαδικασία και να έχεις συγκριτικά ήσσον αποτέλεσμα».

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«Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω τον χρόνο, θα ξόδευα λιγότερα», είπε, θα αφιέρωνε λιγότερο «προσωπικό χρόνο» στις εκλογές, διότι είναι «επικεντρωμένος στις (εταιρείες του) SpaceX, Tesla...»

Σε κάθε περίπτωση, σημείωσε ο ίδιος, «κάποιοι» συνεχίζουν να «γκρινιάζουν» για τα ποσά που έριξε στις εκλογές.

Δαπάνησε ιδίως πάνω από 220 εκατ. δολάρια για να στηρίξει τον πρώην γενικό εισαγγελέα του Τέξας Κεν Πάξτον στην προσπάθειά του να εκλεγεί στη Γερουσία - αλλά είναι ο 37χρονος δημοκρατικός υποψήφιος Τζέιμς Ταλαρίκο, συγκριτικά νέος στην πολιτική, αυτός που θα καταλάβει την έδρα.

Η έδρα εταιρειών του Έλον Μασκ -συμπεριλαμβανομένων των SpaceX και Tesla- βρίσκεται στο Όστιν (Τέξας) και οικοδόμησαν ή οικοδομούν γιγαντιαίες μονάδες παραγωγής στην πολιτεία (οχήματα, μικροτσίπ...).

Ερωτηθείς αν είναι ανήσυχος όσον αφορά τη μελλοντική δημοκρατική κυβερνήτρια του Τέξας, την Τζίνα Χινοχόσα, που θα διαδεχθεί τον Ιανουάριο τον ρεπουμπλικάνο Γκρεγκ Άμποτ, ο κ. Μασκ είπε πως αναμένει ότι θα είναι «αρκετά μετριοπαθής»: «Δεν νομίζω πως θα είναι κυβερνήτρια της άκρας αριστεράς», «με βάση όσα έχω ακούσει γι’ αυτή, νομίζω πως τα πράγματα θα πάνε καλά στο Τέξας με την Τζίνα κυβερνήτρια».

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ