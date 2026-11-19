Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε «φίλο» τον Ρώσο ομόλογό του.

Διμερή συνάντηση είχαν σήμερα στη Σεντζέν, στη νότια Κίνα, ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγο πριν από την άνευ προηγουμένου τριμερή σύνοδο κορυφής στο περιθώριο της APEC, στην οποία θα πάρει μέρος ο οικοδεσπότης, ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

Οι δυο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία μπροστά σε μερικούς δημοσιογράφους. «Χαιρόμαστε που συναντιόμαστε. Έχουμε εξαίρετη σχέση εδώ και πολλά χρόνια, γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό, και νομίζω πως θα μπορούσαν να προκύψουν πολλά θαυμάσια πράγματα από αυτή (τη συνάντηση), ή τουλάχιστον να αρχίσουν», είπε ο κ. Τραμπ, αποκαλώντας «φίλο» τον κ. Πούτιν.

Ο ρώσος πρόεδρος είπε και αυτός στον αμερικανό ομόλογό του πως «χαίρεται» που τον συναντά, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε κάπου μισή ώρα αργότερα, σύμφωνα με pool report.