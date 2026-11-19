Μεγάλη ταχύτητα, κινητό στο χέρι και τα ανήλικα παιδιά του στο πίσω κάθισμα. Την επικίνδυνη οδήγηση 51χρονου με Porsche στους Θρακομακεδόνες εντόπισε η Τροχαία, αξιοποιώντας βίντεο που ο ίδιος είχε αναρτήσει στα social media.

Μια άκρως επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά στους δρόμους των Θρακομακεδόνων αποκαλύφθηκε, με έναν 51χρονο να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα μια πολυτελή Porsche, έχοντας ως συνεπιβάτες τα ανήλικα παιδιά του, ηλικίας κάτω των 10 ετών. Ο ίδιος, μάλιστα, κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο την επικίνδυνη οδήγησή του και στη συνέχεια αναρτούσε τα σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ο 51χρονος φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα τόσο σε στενούς όσο και σε μεγαλύτερους δρόμους της περιοχής, οδηγώντας με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο κρατά το κινητό και βιντεοσκοπεί.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στο πίσω κάθισμα βρίσκονται τα μικρά παιδιά του. Στο βίντεο ακούγονται οι φωνές τους, την ώρα που η μουσική στο εσωτερικό του αυτοκινήτου παίζει δυνατά. Ο οδηγός, ωστόσο, εμφανίζεται να τραγουδά και να συνεχίζει να επιταχύνει, χωρίς να δείχνει να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο στον οποίο εκθέτει τόσο τους επιβάτες του οχήματος όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς.

Το περιστατικό κινητοποίησε τις Αρχές, καθώς ειδική ομάδα της Τροχαίας, που παρακολουθεί αναρτήσεις στο διαδίκτυο για τον εντοπισμό παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εντόπισε το επίμαχο υλικό και κατάφερε να ταυτοποιήσει τον 51χρονο.

Σε βάρος του άνδρα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και επιβλήθηκαν οι σχετικές κυρώσεις από τις αστυνομικές Αρχές.

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